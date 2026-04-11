Ku punohet më me stres në Evropë dhe çfarë thonë shifrat për Kosovën?
Një studim i ri që përfshin 160 vende ka krahasuar nivelet e stresit në Evropë me pjesën tjetër të botës, duke sjellë një kombinim lajmesh të mira dhe të këqija për punonjësit dhe punëdhënësit e kontinentit. Në këtë studim është përfshirë edhe Kosova.
Rezultatet tregojnë se punonjësit e stresuar ose të ç’angazhuar nuk përbëjnë vetëm një rrezik për ruajtjen e tyre në punë, por mund të ndikojnë edhe në uljen e produktivitetit, raporton euronews.
Kompania e konsulencës menaxheriale Gallup, në raportin e saj "Gjendja e Vendit të Punës Global" për vitin 2026, vlerëson se ky fenomen mund të shkaktojë humbje deri në 9 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto global.
Përkeqësimi duket se po vazhdon. Në të gjithë botën, angazhimi i punonjësve po bie, me shumë prej tyre që ndihen më pak të motivuar, më pak të lidhur dhe më pak të përkushtuar. Gallup e vendos normën globale të angazhimit në vetëm 20 për qind, niveli më i ulët që nga viti 2020.
Puna është më stresuese në Evropë apo në Amerikë?
Pamja globale tregon një dikotomi të habitshme. Evropa regjistron nivele më të ulëta stresi, por është gjithashtu rajoni më pak i angazhuar në përgjithësi, për gjashtë vitet radhazi, transmeton Telegrafi.
Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë fuqitë punëtore më të angazhuara — por edhe më të stresuara.
Cilat vende evropiane e përballojnë më mirë stresin?
Në Kosovë, punonjësit duket se janë nën një presion mesatar, me 32 për qind që raportojnë nivele të larta stresi.
Kjo i vendos ata mbi disa vende të Evropës Veriore, por më poshtë se shumica e vendeve jugore evropiane si Greqia, Malta dhe Qipro.
Evropianët jugorë zakonisht përballen më shumë me stresin. Grekët raportojnë nivele të larta të stresit në 61 për qind, maltezët në 57 për qind, qipriotët në 56 për qind, italianët në 51 për qind dhe spanjollët në 47 për qind.
Nga ana tjetër, danezët (19 për qind), polakët (22 për qind) dhe lituanezët (23 për qind) duket se ndihen më pak të shtypur nga presioni i punës.
Sipas Gallup, profili i punonjësve më të stresuar zakonisht përfshin menaxherë nën moshën 35 vjeç, të cilët punojnë në arranzhime hibride.
Kush është më pak i angazhuar, nga ana demografike dhe gjeografike?
Në Evropë, nivelet më të ulëta të angazhimit janë vërejtur në Kroaci dhe Poloni (7 për qind), Francë dhe Zvicër (8 për qind), si dhe në Luksemburg, Irlandë dhe Austri (9 për qind).
Spanja (10 për qind), Mbretëria e Bashkuar (10 për qind), Gjermania (11 për qind) dhe Italia (11 për qind) arrijnë vetëm shifrat e dyfishta me mundim.
Nga ana tjetër, disa vende regjistrojnë nivele relativisht të larta angazhimi. Shqipëria (32 për qind), Rumania (31 për qind), Suedia (25 për qind) dhe Malta (25 për qind) duken më të angazhuara në kontinent.
Sipas të dhënave të Gallup, punonjësit më pak të angazhuar zakonisht janë nën moshën 35 vjeç, në role jo-menaxheriale dhe pa qasje në punë nga distanca, edhe pjesërisht. Megjithatë, dallimet me profilet e tjera demografike janë minimale.
Rreth 15 për qind e punonjësve raportojnë jo vetëm se janë “jo të angazhuar”, por edhe “aktivisht të ç’angazhuar”, që do të thotë se po shkëputen me vetëdije nga puna, ekipi dhe punëdhënësi i tyre — fenomen i njohur sot si “largimi i qetë” (“quiet quitting”).
Kërkimet e konsiderojnë këtë rënie të angazhimit si një “arsye për shqetësim”.
“Kjo është hera e parë që angazhimi global ka rënë për dy vjet radhazi. Rënia më e madhe u regjistrua në Azinë Jugore (-5 pikë), ndërsa asnjë rajon i botës nuk raportoi rritje të angazhimit gjatë vitit të kaluar”, thekson Gallup.
A janë punonjësit evropianë më mirë globalisht?
Megjithë nivelet e ulëta të angazhimit, të dhënat tregojnë se punonjësit evropianë duken më të mirë sa i përket mirëqenies.
Rreth 49 për qind e punonjësve në kontinent raportojnë se po përparojnë dhe ndihen mirë, krahasuar me vetëm 34 për qind globalisht.
Gjysma e rajoneve botërore regjistroi një rritje të mirëqenies gjatë vitit të fundit, me Amerikën Latine dhe Karaibet (+2 pikë) dhe Evropën (+2 pikë) që shënuan rritjet më të dukshme.
Finlanda (81 për qind), Islanda (78 për qind) dhe Danimarka (78 për qind) kryesojnë listën e lumturisë në Evropë.
Pavarësisht sfidave që sjell inteligjenca artificiale dhe volatiliteti global, shumica e punonjësve evropianë janë optimistë, me 57 për qind që mendojnë se është një kohë e mirë për të gjetur punë — mbi mesataren globale prej 52 për qind. Holanda udhëheq rajonin me 86 për qind optimistë, ndërsa Sllovakia regjistron nivelin më të ulët me 32 për qind.
Rajoni më pak optimist në botë është Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, me vetëm 36 për qind optimistë, ndërsa punonjësit në Azi Juglindore duken më të sigurt, me 64 për qind që shprehin optimizëm. /Telegrafi/