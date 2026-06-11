Banka Qendrore Evropiane rrit normat e interesit për herë të parë që nga viti 2023
Banka Qendrore Evropiane rriti normat e interesit për herë të parë në pothuajse tre vjet të enjten, pasi një rritje e çmimeve të energjisë e shkaktuar nga lufta në Iran e çon inflacionin më lart.
BQE-ja e rriti normën bazë në zonën e euros me një të katërtën e një pike përqindjeje në 2.25%, duke u bërë banka e parë qendrore e madhe që rrit kostot e huamarrjes që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, transmeton Telegrafi.
"Lufta në Lindjen e Mesme po gjeneron presione inflacioniste. Perspektiva mbetet e pasigurt, me rreziqe në rritje për inflacionin dhe rreziqe në rënie për rritjen ekonomike", tha banka qendrore në një deklaratë.
Inflacioni në 21 vendet që përdorin euron qëndroi në 3.2% muajin e kaluar, nga 3% në prill, ndërsa çmimet e energjisë u rritën. BQE-ja, ashtu si bankat e tjera qendrore të mëdha, synon një normë inflacioni prej rreth 2%.
Evropa varet shumë nga lëndët djegëse fosile të importuara për të fuqizuar ekonominë e saj dhe po shpenzon miliarda dollarë më shumë për importet e energjisë për shkak të luftës.
Kostot në rritje të energjisë kërcënojnë të pengojnë një rimëkëmbje të përkohshme ekonomike në rajon, e cila vetëm kohët e fundit doli nga kriza energjetike e shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
Inflacioni total arriti kulmin në 10.6% në zonën e euros në tetor 2022. Ndërkohë, normat e interesit arritën një nivel rekord prej 4% në shtator 2023, pas një fushate të zgjatur rritjeje të normave të interesit për të zbutur çmimet në rritje.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon që rritja e zonës së euros të jetë 1.1% këtë vit, sipas një vlerësimi të prillit, një ulje prej 0.2 pikësh përqindjeje nga parashikimi i tij në janar. /Telegrafi/