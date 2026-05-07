Ku ka më shumë 'ultra të pasur' në Evropë, në vitin 2026 - dhe ku numri i tyre po rritet më shpejt?
Klubi i ultra të pasurve të Evropës po rritet me shpejtësi.
Numri i njerëzve me të paktën 30 milionë dollarë (25.7 milionë euro) pasuri - të njohur si individë me vlerë neto ultra të lartë ose UHNWI - u rrit me 26% në Evropë gjatë pesë viteve të fundit.
Kjo do të thotë se 37,428 anëtarë të rinj iu bashkuan këtij grupi ekskluziv midis viteve 2021 dhe 2026 sipas Raportit të Pasurisë së Knight Frank për vitin 2026, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Por, cilat vende evropiane kanë më shumë njerëz ultra të pasur? Dhe ku u rrit numri i tyre më shpejt?
Sipas këtyre të dhënave, më shumë se 710,000 njerëz në të gjithë botën zotërojnë të paktën 30 milionë dollarë (25.7 milionë euro) pasuri neto.
Pothuajse një e katërta e tyre, 25.8%, jetojnë në Evropë.
Popullsia e individëve me pasuri neto ultra të lartë (UHNWI) të kontinentit u rrit nga 146,525 në vitin 2021 në 183,953 në vitin 2026 sipas Raportit të Pasurisë së Knight Frank për vitin 2026.
Gjermania ka numrin më të madh të ultra-pasurve
Gjermania kryeson në Evropë me 38,215 UHNWI. Mbretëria e Bashkuar renditet e dyta me 27,876, e ndjekur nga Franca me 21,528. Asnjë vend tjetër evropian nuk e kalon shifrën e 20,000. Zvicra ka 17,692 dhe Italia 15,433.
Shifra bie ndjeshëm përtej pesë vendeve të para.
Spanja, një nga ekonomitë më të mëdha të Evropës, është shtëpia e 9,186 individëve ultra-të pasur.
Suedia numëron 6,845 dhe Holanda 5,077. Danimarka (4,657), Turqia (4,208), Austria (4,188) dhe Polonia (3,017) vijnë më pas.
Numri bie nën 3,000 në vende të tjera. Norvegjia ka 2,460, Çekia 2,270, Irlanda 2,196, Portugalia 2,187 dhe Finlanda 1,317. Të gjitha vendet e tjera evropiane mbeten nën 1,000.
Rusia, e cila ndodhet jashtë BE-së, kandidaturës për në BE dhe EFTA-s, ka 8,399 UHNWI.
Siç theksohet më tej, Gjermania pa rritjen më të lartë absolute midis viteve 2021 dhe 2026, duke shtuar 9,273 anëtarë të rinj në klubin e pasurisë mbi 30 milionë dollarë.
Zvicra (4,968), Franca (3,781) dhe Mbretëria e Bashkuar (3,005) gjithashtu regjistruan rritje të konsiderueshme.
Plotësimet e reja u rritën gjithashtu me katër shifra në Itali (2,886), Spanjë (2,708), Turqi (2,034) dhe Poloni (1,575).
Kështu, Polonia, Turqia dhe Rumania panë normat më të larta të rritjes.
Por këta numrat tregojnë vetëm një pjesë të historisë.
Në përqindje, pamja duket ndryshe.
Popullsia ultra e pasur e Polonisë u dyfishua, duke u rritur me 109%. Turqia (94%) dhe Rumania (93%) iu afruan këtij niveli.
Greqia, Çekia dhe Portugalia regjistruan secila një rritje prej të paktën 50%.
UHNWI-të u rritën me 42% në Spanjë, 32% në Gjermani, 23% në Itali dhe 21% në Francë. Mbretëria e Bashkuar shënoi rritjen më të ulët midis ekonomive kryesore me 12%, ndërsa Suedia pati rritjen më të ulët nga të gjitha vendet në këtë grup me 8%.
Megjithatë, siç theksohet më tej, shkalla e rritjes tenton të jetë më e lartë aty ku numri bazë i ultra të pasurve është relativisht më i vogël.
Liam Bailey, kreu global i kërkimit në Knight Frank, tha se bota po dëshmon një nga ndryshimet më të rëndësishme në shpërndarjen globale të pasurisë në historinë moderne. /Telegrafi/