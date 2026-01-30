Kthimi në Hënë përballet me pengesa, NASA shtyn misionin
NASA ka shtyrë udhëtimin e ardhshëm të astronautëve në Hënë për shkak të temperaturave të ftohta që priten në vendin e lëshimit.
Lëshimi i parë i Artemis në Hënë me një ekuipazh tani është planifikuar jo më herët se 8 shkurti, dy ditë më vonë se sa ishte planifikuar.
NASA ishte gati të kryente një provë furnizimi me karburant të raketës hënore 98 metra të gjatë të shtunën, por i anuloi të gjitha të enjten vonë për shkak të të ftohtit të pritur.
Prova kryesore gjenerale është caktuar tani për të hënën e ardhshme, nëse moti e lejon.
Ndryshimi i lë NASA-s vetëm tre ditë në shkurt për të dërguar katër astronautë rreth Hënës dhe kthimin, përpara se të kalojë në Mars.
"Çdo vonesë shtesë do të rezultonte në një ndryshim dite”, tha NASA në një deklaratë të premten.
NASA ka vetëm pak ditë në çdo muaj për të nisur ekuipazhin e saj të parë hënor në më shumë se gjysmë shekulli.
Apollo 17 e mbylli atë program të famshëm të eksplorimit të satelitit në vitin 1972. /Telegrafi/