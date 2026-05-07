Kryenegociatori ukrainas në SHBA në përpjekje “për të ringjallur” bisedimet me Rusinë
Kievi ka bërë të ditur të enjten se kryenegociatori i Ukrainës, Rustem Umerov, do të zhvillojë bisedime me zyrtarë amerikanë në Florida se si t'i jepet fund pushtimit të plotë rus, mes negociatave të bllokuara gjatë luftës në Iran.
"Sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës do të zhvillojë sot një seri takimesh me të dërguarit e presidentit të Shteteve të Bashkuara", shkroi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në një postim në X.
Zelensky tha se Kievi kishte "përcaktuar detyrat kryesore", të cilat përfshijnë diskutimin e një shkëmbimi të mundshëm të të burgosurve me Rusinë dhe garancitë e sigurisë për një Ukrainë të pasluftës.
"Unë dhe Rustem diskutuam punën me partnerët tanë evropianë mbi Marrëveshjet e Dronëve. Po përgatisim marrëveshjet e arritura në nivelin më të lartë, si dhe hapa të rinj në punën e përbashkët teknologjike", shkroi Zelensky.
Report by Rustem Umerov. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will hold a series of meetings today with envoys of the President of the United States. We have defined the key tasks.
First, the humanitarian track. We hope it will be possible to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2026
Bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-të për t'i dhënë fund konfliktit më të keq të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore kanë treguar pak përparim që nga shkurti, kur Uashingtoni e zhvendosi fokusin në luftën e tij me Iranin.
Umerov u takua për herë të fundit me të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e presidentit Donald Trump, Jared Kushner, në Florida midis 21-22 marsit.
Që kur u rikthye në detyrë, Trump i ka shtyrë Moskën dhe Kievin të negociojnë, por muaj të tërë bisedimesh nuk kanë arritur t'i sjellin palët ndërluftuese më afër një marrëveshjeje për të ndaluar luftimet, të shkaktuara nga pushtimi në shkallë të plotë nga Rusia katër vjet më parë.
Dhe bisedimet tashmë të bllokuara u lanë në plan të dytë që nga fundi i shkurtit, kur filloi fushata ajrore SHBA-Izrael kundër Iranit.
Edhe para luftës në Lindjen e Mesme, Rusia dhe Ukraina mbetën në mosmarrëveshje për çështjen kryesore të territorit.
Ukraina ka propozuar ngrirjen e konfliktit përgjatë vijave aktuale të frontit.
Por Rusia e ka hedhur poshtë këtë, duke thënë se dëshiron të gjithë rajonin e Donetskut pavarësisht se kontrollohet pjesërisht nga Ukraina, një kërkesë që Kievi e quan të papranueshme. /Telegrafi/