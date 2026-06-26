"KRU" Mitrovica do të intervenojë në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, këto zona mbeten pa ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” njofton se në Mitrovicë kanë nisur intervenimet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, ku si rrjedhojë do të ndërpritet përkohësisht furnizimi me ujë të pijshëm.
Sipas njoftimit, ekipet janë duke punuar në këto lokacione: rr. “Fatime Hetemi ”, rr. “Bislim Bajgora”, rr. “Korça”, rr. “Ali Zeneli” dhe “Ferat Draga”, fshati Shupkofc, fshati Frashër, fshati Suhodoll, fshati Vinarc i Epërm,
Ndërsa punimet në rrjetin e kanalizimit në këto lokacione: rr. “Melihate Rama”, rr. “Ukshin Kovaqica”, rr. “Ali Pashë Gusia”, rr. “Ferat Draga”
Kompania ka bërë të ditur se ekipet teknike janë angazhuar në terren dhe po punojnë për eliminimin e problemit dhe rikthimin e furnizimit me ujë sa më shpejt të jetë e mundur.
“Pas rikthimit të furnizimit, si pasojë e ndërhyrjeve teknike, mund të paraqitet turbullirë e përkohshme e ujit. Në rast se uji është i turbullt, ju lutemi ta lini rubinetin të rrjedhë për disa minuta, derisa uji të kthjellohet plotësisht”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/