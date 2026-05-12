Kroos godet Realin pas paraqitjes në El Clasico: U gëzova kur përfundoi ndeshja
Toni Kroos ka lëshuar një kritikë të fortë ndaj ish-klubit të tij Real Madridit, pas humbjes 2-0 ndaj Barcelonës në El Clasico, duke e përshkruar situatën brenda klubit si “negative” dhe shqetësuese në nivel më të thellë strukturor.
Duke folur në podcastin e tij Einfach mal Luppen, të cilin e prezanton së bashku me vëllain e tij, Felix Kroos, ish-mesfushori u shpreh i zhgënjyer me paraqitjen e Real Madridit dhe me drejtimin e përgjithshëm të skuadrës në ndeshje të rëndësishme.
“Dy humbje janë të papranueshme. Kjo është pjesë e identitetit të Real Madridit,” u shpreh Kroos, duke nënvizuar pritshmëritë e larta që ka klubi.
Ai shtoi gjithashtu se, sipas tij, problemet nuk janë vetëm sportive, por lidhen me një klimë të zgjatur të brendshme që ka ndikuar në performancën e ekipit.
“Është rezultat i një atmosfere negative prej kohësh, si brenda ashtu edhe jashtë klubit", tha ai.
Kroos pranoi se nuk kishte shumë besim te Madridi para ndeshjes dhe se zhvillimi i saj vetëm sa konfirmoi pritshmëritë e tij. Ai theksoi se, edhe pse ekipi mund të ketë motivim, kjo nuk mjafton në nivelet më të larta të futbollit.
"Rrallë kam ndjerë kaq pak shpresë në një ndeshje të Realit. Të them të drejtën, u gëzova kur mbaroi ndeshja", tha Kroos.
Humbja ka shtuar presionin mbi drejtimin sportiv të klubit dhe ka ndezur diskutime për të ardhmen e pankinës, me spekulime që përmendin mundësinë e ndryshimeve në stol.
Në këtë kontekst, është përmendur edhe një rikthim i mundshëm i Jose Mourinho te Real Madridi, si një nga skenarët që po qarkullojnë në media për stabilizimin e situatës në “Santiago Bernabeu”. /Telegrafi/