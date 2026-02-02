KRM “Pastrimi” apelon për largimin e veturave për të mundësuar mbledhjen e mbeturinave
Kompania Rajonale e Menaxhimit të Mbeturinave “Pastrimi” ka apeluar te qytetarët e lagjes “Lakrishte”, pranë tregut “Tregtia”, për të mos parkuar veturat në rrugë ose afër kontejnerëve, pasi kjo pengon kryerjen e shërbimeve të mbledhjes së mbeturinave.
Nga KRM “Pastrimi” bëhet e ditur se për shkak të veturave të parkuara në mënyrë të parregullt, ekipet shpesh presin me orë, dhe ndonjëherë edhe deri në dy ditë, derisa institucionet përkatëse ose qytetarët të largojnë automjetet, duke penguar kryerjen e shërbimit sipas standardeve.
Kompania rikujton qytetarët se respektimi i këtij apeli është i domosdoshëm për të mundësuar mbledhjen efikase të mbeturinave dhe ruajtjen e pastërtisë në qytet.
“Lutemi që të bashkëpunoni me ne dhe të mos parkuani veturat në rrugë, laurë ose afër kontejnerëve,” thuhet në njoftim. /Telegrafi/