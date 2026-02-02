KRM “Pastrimi” denoncon hedhjen e mbeturinave inerte nga dy qytetarë
Kompania Rajonale e Menaxhimit të Mbeturinave “Pastrimi” ka reaguar ndaj rastit të hedhjes së papranueshme të mbeturinave inerte në zona jo të autorizuara, duke theksuar se ky veprim pengon punën e ekipeve dhe nuk respekton rregulloren komunale për menaxhimin e mbeturinave.
Nga KRM “Pastrimi” bëhet e ditur se institucionet përkatëse janë kontaktuar dhe pritet që të ndërmerren veprime të shpejta lidhur me këtë rast.
Kompania apelon që mbeturinat inerte të mos hidhen afër kontejnerëve dhe të respektohet orari dhe lokacioni i caktuar nga Komuna e Prishtinës.
“Kjo mënyrë e hedhjes së mbeturinave është e papranueshme dhe pamundëson punën e ekipeve tona. Ju lutemi, hidhni mbeturinat vetëm në lokacionet dhe oraret e përcaktuara”, thuhet në njoftimin e kompanisë.
KRM “Pastrimi” rikujton qytetarët për rëndësinë e respektimit të rregulloreve komunale, në mënyrë që të ruhet pastërtia dhe funksionaliteti i sistemit të menaxhimit të mbeturinave. /Telegrafi/