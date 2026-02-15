Kristi rikthehet në shtëpinë e BBVA
Televotimi është mbyllur për Kristin, i cili po qëndronte në “shpellë” pas situatës së tensionuar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Pas largimit të tij dramatik dhe kapërcimit të murit, produksioni hapi një televotim për publikun, duke i dhënë mundësinë shikuesve të vendosin nëse Kristi duhet të rikthehet në lojë apo të largohet përfundimisht.
Sipas rezultateve të televotimit, shumica e publikut ka votuar që Kristi të kthehet në shtëpinë e BBVA dhe të vazhdojë garën.
Ky vendim pritet të sjellë reagime të forta mes banorëve, pasi konflikti i tij me Mirin dhe situatat e fundit kanë krijuar tensione të mëdha.
Rikthimi i Kristit pritet të ndryshojë dinamikat e lojës dhe të sjellë përplasje të reja në shtëpi. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com