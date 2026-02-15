Televotimi është mbyllur për Kristin, i cili po qëndronte në “shpellë” pas situatës së tensionuar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.

Pas largimit të tij dramatik dhe kapërcimit të murit, produksioni hapi një televotim për publikun, duke i dhënë mundësinë shikuesve të vendosin nëse Kristi duhet të rikthehet në lojë apo të largohet përfundimisht.

Sipas rezultateve të televotimit, shumica e publikut ka votuar që Kristi të kthehet në shtëpinë e BBVA dhe të vazhdojë garën.

Ky vendim pritet të sjellë reagime të forta mes banorëve, pasi konflikti i tij me Mirin dhe situatat e fundit kanë krijuar tensione të mëdha.

Rikthimi i Kristit pritet të ndryshojë dinamikat e lojës dhe të sjellë përplasje të reja në shtëpi. /Telegrafi/

