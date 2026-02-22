Kristi Lamaj rrëfen për largimin nga BBVA: Ishte mënyra që të dilja i larë në flori
Ish-banori i Big Brother VIP Albania, Kristi Lamaj, ka folur për eksperiencën e tij brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës dhe për momentin e largimit të tij nga programi, pas daljes nga muri.
Ai tregoi se vendimi i tij ishte mënyra e vetme për të dalë i pastër nga loja dhe për të ruajtur integritetin e tij brenda banesës.
Fun Club/YouTube
“Shtëpinë magjike, kushte të jashtëzakonshme dhe ishte një nga ato momente të jashtëzakonshme. Mendoj që është cikël jetësor edhe ajo që ndodh në BBVA. Nuk mendoja se kishte një ndasi, të jetuarit aty dhe mënyra se si do të luaje ishte pa ndarje”, tha ai.
“Unë dhashë jetën aty, ka një lindje dhe një vdekje. Në përfundim shpresoj që të mbahen mend. Nuk pretendoj të dal i larë në flori nëse zhytësh në llum. Kjo ishte mënyra që të dilja i larë në flori”, tha Kristi Lamaj. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com