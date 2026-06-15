Kourtney Kardashian dhe Travis Barker u shfaqën në tapetin e kuq për herë të parë pas më shumë se dy vjetësh
Kourtney Kardashian dhe Travis Barker ecën në tapetin e kuq për herë të parë pas më shumë se dy vjetësh.
Çifti u shfaq në Festivalin e Filmit Tribeca në New York të shtunën në mbrëmje, ku po shfaqej dokumentari i ri i Barker "Travis Barker: Louder Than Fear".
Ylli i reality show-t, 47 vjeç, erdhi për të mbështetur bashkëshortin e saj, muzikantin 50-vjeçar, në Spring Studios, raporton Just Jared.
Herën e fundit që u shfaqën në tapetin e kuq së bashku ishte në fillim të vitit 2024, në Çmimet Emmy 2023, ku performoi Travis. Kourtney dhe Travis u fotografuan gjithashtu duke dalë nga hoteli i tyre në rrugën e tyre për në premierë. Për këtë rast, ylli i reality show zgjodhi një fustan të zi me kopsa, të cilin e veshi pjesërisht të zbërthyer, me një jakë të bardhë, dhe e kompletoi kombinimin me një çantë dore të zezë dhe taka.
Travis mbante veshur një kostum krejt të zi, këmishë të bardhë dhe syze dielli, dhe dyshja mbante dorë për dore gjatë gjithë kohës.
Djali i Travis, Landon Barker, iu bashkua atyre në premierë. Bateristi pozoi gjithashtu me regjisorët e dokumentarit, Justin Krook dhe Michael Dwyer.