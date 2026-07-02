Kosovë-Shqipëri, 12-shja e “Dardanëve” është gati për përballjen
Është publikuar lista zyrtare e 12 basketbollistëve që sonte (e enjte) do ta përfaqësojnë Kosovën në përballjen ndaj Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria do të luajnë sonte në ndeshjen që pritet të zhvillohet në Prizren, nga ora 19:00.
Dardanët kanë nisur përgatitjet më 17 qershor dhe janë plotësisht të gatshëm për sfidën e rëndësishme të vlefshme për para-kualifikimet e FIBA EuroBasket 2029.
Nga lista e gjerë prej 15 basketbollistëve, përzgjedhësi ka publikuar 12-shen finale, ku nuk mungojnë emra yjesh si Dardan Berisha, Drilon Hajrizi, Mikaile Tmusic dhe Lis Shoshi.
Për shkak të lëndimit mungon Valon Bunjaku, ndërsa Gëzim Morina dhe Rron Ukaj gjithashtu nuk janë në dispozicion për shkak të lëndimeve. /Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate