Kontratë e re apo pensionim? Kjo pritet të jetë e ardhmja e Modricit pas lëndimit
Luka Modric po përballet me një vendim të madh për të ardhmen e tij, pasi pësoi një dëmtim në fytyrë gjatë paraqitjes me Milanin.
40-vjeçari kroat tani duhet të zgjedhë mes vazhdimit të aventurës në “San Siro” ose mbylljes së një karriere të jashtëzakonshme.
Modric është përjashtuar për pjesën e mbetur të sezonit në Serie A, pasi pësoi frakturë të mollëzës në një përplasje me Manuel Locatellin, gjatë barazimit 0-0 të Milanit me Juventusin.
Mesfushori kroat ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale dhe do t’i mungojë Milanit në katër ndeshjet e fundit të kampionatit.
Pavarësisht goditjes, dëmtimi nuk ia ka zbehur dëshirën për të vazhduar të luajë. Gazzetta dello Sport raporton se ish-ylli i Real Madridit po anon drejt aktivizimit të klauzolës për zgjatje edhe për një vit të kontratës me Milanin.
Modric ka pasur rol kyç në mesfushën e “Rossonerëve” këtë sezon, duke zhvilluar më shumë minuta sesa në cilindo nga pesë sezonet e tij të fundit në Madrid. Veterani mbetet i vendosur ta përfundojë karrierën sipas kushteve të tij.
Raporti shton se motivimi kryesor i Modricit është mundësia për ta mbyllur karrierën duke garuar në nivelin më të lartë të futbollit evropian. Qëndrimi në “San Siro” do t’i jepte mundësinë të synojë edhe një herë një rrugëtim të fundit në Ligën e Kampionëve.
Mesfushori thuhet se ka ndërtuar një mirëkuptim të fortë taktik me trajnerin e Milanit, Massimiliano Allegri, i cili është mbështetur shumë te kroati për të kontrolluar ritmin e lojës së skuadrës.
Drejtuesit e Milanit, po ashtu, besohet se janë të gatshëm ta zgjasin qëndrimin e Modricit vetëm me miratimin e lojtarit, duke reflektuar respektin e ndërsjellë të krijuar që nga ardhja e tij në klub./Telegrafi/