Ardon Jashari përfiton nga dëmtimi i Modricit, gati për shansin e madh te Milani
Mundësitë në futboll, shpesh vijnë në momentet më të papritura, një e tillë i është hapur Ardon Jashari pas përplasjes së Luka Modric me Manuel Locatelli në ndeshjen Milan – Juventus.
Mesfushori kroat ka pësuar një dëmtim në mollëzën e faqes, që ka kërkuar ndërhyrje kirurgjikale dhe e ka nxjerrë jashtë fushave për pjesën e mbetur të sezonit me fanellën kuqezi.
Me mungesën e organizatorit titullar, trajneri Massimiliano Allegri pritet t’u japë më shumë hapësirë lojtarëve që kanë pasur më pak minuta deri tani.
Për shkak të profilit të tij teknik, Jashari, shihet si alternativa kryesore për rolin në mesin e fushës te Milani.
Jashari iu bashkua klubit verën e kaluar për 34 milionë euro plus bonuse (duke e çuar investimin total në rreth 38–39 milionë euro), por deri më tani ka pasur pak mundësi për të treguar veten.
Kjo si pasojë e një dëmtimi në fibulë dhe zgjedhjeve taktike të trajnerit.
Ndeshja e fundit si titullar për të daton më 15 mars kundër Lazios.
Që prej asaj kohe, ai ka qëndruar në stol në tre takime dhe ka luajtur vetëm 28 minuta në total (10 kundër Juventusit dhe 18 ndaj Udineses).
Dëmtimi i Modric tani i hap një derë të rëndësishme Jasharit, i cili pritet të ketë mundësinë të dëshmojë vlerat e tij në fazën përmbyllëse të sezonit dhe të fitojë besimin e stafit teknik. /Telegrafi/