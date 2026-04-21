Konsullata e Kosovës në Nju Jork organizon mbrëmje komemorative në nderim të Eliot Engel
Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork, në bashkëpunim me veprimtarin Harry Bajraktari, ka organizuar një mbrëmje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së kongresistit amerikan Eliot Engel.
Ceremonia u hap nga ambasadori Blerim Reka dhe veprimtari Bajraktari, në praninë e familjarëve të Engel-it, bashkëshortes Pat dhe vajzës Julia, si dhe zyrtarëve dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt, përfshirë ish-shefin e stafit John Calvelli.
Pas një minute heshtjeje në nderim të kongresistit Engel dhe kontributit të tij shumëvjeçar për çështjen shqiptare dhe të Kosovës në Kongresin e SHBA-së, u mbajtën fjalime përkujtimore nga të pranishmit.
Ambasadori Reka vlerësoi Engel-in si një nga mbështetësit më të mëdhenj amerikanë të Kosovës, duke theksuar mbi tre dekada përkushtim të tij ndaj kauzës kosovare.
Ai rikujtoi takimin e parë me të në vitin 1995, si dhe vizitën e Engel-it në Prishtinë në vitin 1996, kur ai ngriti flamurin amerikan në Zyrën Informative Amerikane.
Reka solli gjithashtu në kujtesë deklaratën e Engel-it në vitin 1998 në kufirin Kosovë–Maqedoni, kur atij iu ndalua hyrja nga forcat serbe, duke theksuar se “Së shpejti do t’ia ndalojmë atij hyrjen në Kosovë”, një deklaratë që u bë realitet pas vitit 1999.
“Falënderim i përjetshëm për këtë zë të Kosovës në Uashington. Lavdi kongresistit Eliot Engel”, u shpreh Reka.
Veprimtari Harry Bajraktari theksoi bashkëpunimin e gjatë me Engel-in që nga vitet ’80, duke vlerësuar rolin e tij në avancimin e çështjes së Kosovës në institucionet amerikane, përfshirë Kongresin, Departamentin e Shtetit dhe Shtëpinë e Bardhë.
Në ceremoni ndanë kujtime edhe ish-shefi i stafit John Calvelli, biznesmeni shqiptaro-amerikan Martin Shkreli, kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës “Vatra” Vatra, Elmi Berisha, si dhe aktivistë e personalitete të tjera shqiptaro-amerikane.
Mbrëmja u përshkrua si një shprehje e mirënjohjes së thellë për një mik të madh të shqiptarëve, kontributi i të cilit në mbështetjen e Kosovës në SHBA vlerësohet i paharrueshëm.