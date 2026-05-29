Konfirmohet data dhe vendi i ceremonisë së “Topit të Artë 2026”
Topi i Artë do të festojë 70-vjetorin e tij me një rast historik, pasi ceremonia e vitit 2026 do të zhvillohet për herë të parë në histori në Londër më 26 tetor.
I krijuar nga France Football në vitin 1956, çmimi është bashkëorganizuar me UEFA-n që nga viti 2024.
Vendimi për ta pritur ngjarjen në kryeqytetin e Anglisë është një nderim për Sir Stanley Matthews, fituesin e parë të Topit të Artë, 70 vjet më parë.
📍 London
🗓️ October 26th
All the details on https://t.co/Nr7sHS7cSv, link in bio! ✨#ballondor pic.twitter.com/7hGk84zrYF
— Ballon d'Or (@ballondor) May 28, 2026
Ky veprim pasqyron rritjen e vazhdueshme globale të çmimit dhe statusin e tij si një nga nderimet më prestigjioze të futbollit.
Vëmendja tani do të drejtohet te kush do të pasojë fituesit e vitit 2025, Aitana Bonmati dhe Ousmane Dembele, ndërsa Kupa e Botës 2026 është gjithashtu në horizont.
Emrat më të përfolur dhe më favorit për Topin e Artë 2026 janë Lamine Yamal, Micheal Olise, Erling Haaland, Kylian Mbappe dhe Harry Kane.
Detajet e mëtejshme në lidhje me nominimet dhe akreditimin e mediave do të njoftohen në kohën e duhur. /Telegrafi/