Topi i Artë do të festojë 70-vjetorin e tij me një rast historik, pasi ceremonia e vitit 2026 do të zhvillohet për herë të parë në histori në Londër më 26 tetor.

I krijuar nga France Football në vitin 1956, çmimi është bashkëorganizuar me UEFA-n që nga viti 2024.

Vendimi për ta pritur ngjarjen në kryeqytetin e Anglisë është një nderim për Sir Stanley Matthews, fituesin e parë të Topit të Artë, 70 vjet më parë.

Ky veprim pasqyron rritjen e vazhdueshme globale të çmimit dhe statusin e tij si një nga nderimet më prestigjioze të futbollit.

Vëmendja tani do të drejtohet te kush do të pasojë fituesit e vitit 2025, Aitana Bonmati dhe Ousmane Dembele, ndërsa Kupa e Botës 2026 është gjithashtu në horizont.

Nga Olise te Yamal e Haaland - renditja e fundit për “Topin e Artë” ndez debate

Emrat më të përfolur dhe më favorit për Topin e Artë 2026 janë Lamine Yamal, Micheal Olise, Erling Haaland, Kylian Mbappe dhe Harry Kane.

Detajet e mëtejshme në lidhje me nominimet dhe akreditimin e mediave do të njoftohen në kohën e duhur. /Telegrafi/

NdërkombëtareFutbollSport
telegrafi sport app