Kievi hap "laboratorin e trofeve" - Ukraina u ofron aleatëve të dhëna mbi teknologjinë ushtarake ruse
Ukraina ka ndërmarrë një hap të ri në fushën e teknologjisë ushtarake duke prezantuar platformën TrophyLab, e cila synon t’u japë partnerëve ndërkombëtarë qasje në informacionet teknike të armëve ruse të kapura gjatë luftës.
Ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, njoftoi se platforma e re do të funksionojë si një bazë e dhënash për dokumentacion teknik, analiza dhe studime kërkimore mbi sistemet moderne ushtarake ruse.
Sipas tij, çdo raketë, dron apo pajisje ushtarake e sekuestruar nga fusha e betejës do të shërbejë si burim i vlefshëm informacioni për analizimin e teknologjive ruse dhe zhvillimin e sistemeve të reja mbrojtëse.
“Çdo raketë, dron dhe automjet i kapur në fushën e betejës është tani një burim njohurish për botën e lirë”, deklaroi Fedorov.
Platforma do t’u japë mundësi qeverive aleate, institucioneve kërkimore dhe kompanive të industrisë së mbrojtjes që të analizojnë pajisjet ushtarake ruse përmes të dhënave teknike, raporteve të specializuara dhe vlerësimeve mbi dobësitë e mundshme të sistemeve të armëve.
Sipas ministrit ukrainas, partnerët do të kenë gjithashtu mundësi të kërkojnë pajisje fizike për testime dhe analiza të drejtpërdrejta, një proces që mund të ndihmojë në përshpejtimin e zhvillimit të teknologjive të reja për mbrojtje dhe kundërpërgjigje ndaj armëve moderne.
“E ajo që ishte menduar të ishte avantazhi sekret i armikut, tani po përdoret për të mbrojtur demokracinë”, tha Fedorov.
Kievi e paraqet këtë nismë si një mënyrë për t’i shndërruar pajisjet ushtarake ruse të kapura në burime strategjike informacioni, duke u mundësuar vendeve aleate të përmirësojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe të analizojnë më në detaje aftësitë teknologjike të ushtrisë ruse. /Telegrafi/