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Holanda dhe Suedia do të takohen me fillim nga ora 19:00 në kuadër të raundit të dytë të Kampionatit Botëror 2026, ndeshje e vlefshme për Grupin F.

‘Tulipanët’ vijnë në këtë ndeshje pas barazimit 1-1 ndaj Japonisë në ndeshjen e parë, ndërsa Suedia pas fitores bindëse me rezultat 5-1 ndaj Tunizisë.

Te Holanda nga minuta e parë përzgjedhësi Ronald Koeman i ka besuar liderit Virgil Van Dijk, i cili si në takimin e parë edhe kësaj radhe partner do ta ketë Jan Paul Van Hecken.

Në mesfushë prin Frenkie De Jong, ndërsa në fazën e sulmit Brian Brobbey do të ndihmohet nga Donyell Malen dhe Cody Gakpo.

Në anën tjetër as te Suedia nuk mungojnë emrat e mëdhenj si Viktor Gyokeres dhe Alexander Isak, që do të jenë një kërcënim serioz për portën e Holandës.

Formacionet zyrtare:

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Suedia: Nordfeldt; Lindelof, Hien, Lagerbielke; Karlstrom; Gudmundsson, Ayari, Nygren, Bernhardsson; Gyokeres, Isak.

/Telegrafi/

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