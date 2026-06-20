Irani mbyll Ngushticën e Hormuzit, akuzon SHBA-në dhe Izraelin për shkelje të armëpushimit
Komanda më e lartë ushtarake e Iranit thotë se Ngushtica e Hormuzit është mbyllur përsëri pasi akuzoi SHBA-në dhe Izraelin për shkelje të një marrëveshjeje armëpushimi.
Kjo vjen ndërsa Izraeli vazhdoi sulmet në Libanin jugor, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi midis Izraelit dhe grupit militant Hezbollah që supozohet se hyri në fuqi dje.
Komanda thotë se Ngushtica e Hormuzit, një rrugë kyçe ndërkombëtare detare, është mbyllur për shkak të "shkeljes së qartë të besimit dhe angazhimit të SHBA-së" ndaj klauzolës së parë të një memorandumi mirëkuptimi (MM) që synon t'i japë fund luftës me Iranin.
Paragrafi i parë i Memorandumit të Mirëkuptimit i referohet "ndërprerjes së menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin".
Izraeli, duke kryer operacione kundër Hezbollahut të mbështetur nga Irani, ka këmbëngulur se do të vazhdojë të pushtojë Libanin jugor.
Deklarata në televizionin shtetëror nga komanda e përbashkët ushtarake paralajmëroi gjithashtu se "nëse agresioni vazhdon, janë planifikuar hapa të mëvonshëm".
Anijet kishin filluar të kalonin nëpër ngushticë pasi marrëveshja e përkohshme SHBA-Iran u nënshkrua më herët gjatë javës. /Telegrafi/