Edhe Qëndrim Kryeziu kërkon rinumërim të plotë të votave të kandidatëve të PDK-së
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për deputet, Qëndrim Kryeziu, ka njoftuar se ka paraqitur ankesë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), duke kërkuar rinumërimin e plotë të votave të kandidatëve për deputet të kësaj partie.
Sipas Kryeziut, kërkesa e tij nuk bazohet në pakënaqësi me rezultatin zgjedhor, por në të dhënat e dala nga procesi i deritanishëm i rinumërimit të realizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Ai ka bërë të ditur se nga rinumërimi i 185 vendvotimeve, që sipas tij përbëjnë rreth 3.52 për qind të votave të PDK-së, janë evidentuar gabime në numërimin fillestar dhe atij i janë shtuar 589 vota.
Kryeziu vlerëson se, nëse ky trend do të reflektohej në të gjithë procesin, numri i votave të tij mund të kalonte shifrën prej 22 mijë votash. Për këtë arsye, ai ka kërkuar që të rinumërohen të gjitha votat e kandidatëve të PDK-së që nuk janë përfshirë në procesin e deritanishëm të rinumërimit.
“Vetëm një verifikim i plotë mund të garantojë që mandati parlamentar t’i takojë kandidatit që ka fituar besimin e qytetarëve dhe që çdo votë të numërohet saktë”, ka theksuar ai.
Kandidati i PDK-së ka kërkuar nga PZAP që ankesa e tij të shqyrtohet në mënyrë të paanshme, duke theksuar se integriteti i procesit zgjedhor dhe respektimi i vullnetit të qytetarëve duhet të jenë prioritet.
Ai gjithashtu ka rikujtuar se edhe në proceset e mëparshme zgjedhore, sipas tij, pas rinumërimeve i janë shtuar vota në komuna të ndryshme, duke ngritur dyshime për pasaktësi në numërim.
“Më e rëndësishme se shpejtësia e publikimit të rezultatit zgjedhor është saktësia e tij. Çdo votë duhet të numërohet ashtu siç është shprehur vullneti i qytetarëve”, ka deklaruar Kryeziu./Telegrafi/