Bekim Haxhiu kërkon rinumërim të plotë të votave të kandidatëve të PDK-së, dorëzon ankesë në PZAP
Kandidati i PDK-së për deputet, Bekim Haxhiu, ka bërë të ditur se ka paraqitur ankesë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), duke kërkuar rinumërimin e plotë të votave të kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike të Kosovës.
Haxhiu tha se kërkesa e tij nuk bazohet në pakënaqësi me rezultatin zgjedhor, por në gjetjet e evidentuara gjatë procesit të rinumërimit të zhvilluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Sipas tij, rinumërimi i 185 vendvotimeve, që përfshijnë rreth 3.52 për qind të votave të PDK-së, ka dëshmuar se në numërimin fillestar ka pasur gabime. Ai theksoi se nga ky proces i janë shtuar gjashtë vota që nuk ishin regjistruar më parë.
“Kur diferenca ndërmjet kandidatëve është vetëm 102 vota, çdo votë ka rëndësi dhe çdo pasaktësi mund të ndikojë drejtpërdrejt në rezultatin përfundimtar”, ka deklaruar Haxhiu.
Ai ka kërkuar që të rinumërohen të gjitha votat e kandidatëve të PDK-së që nuk janë përfshirë në procesin e deritanishëm të rinumërimit, duke vlerësuar se vetëm një verifikim i plotë mund të garantojë që mandati parlamentar t’i takojë kandidatit që ka marrë mbështetjen e qytetarëve.
Haxhiu ka theksuar se besimi në procesin zgjedhor ndërtohet mbi transparencën, ligjshmërinë dhe respektimin e vullnetit të votuesve, ndërsa ka shprehur pritjen që PZAP ta shqyrtojë ankesën në mënyrë të paanshme.
Ai gjithashtu ka deklaruar se saktësia e rezultatit zgjedhor është më e rëndësishme se shpejtësia e publikimit të tij, duke shtuar se edhe në proceset e mëparshme zgjedhore ka identifikuar dhe denoncuar parregullsi, përfshirë ato që, sipas tij, janë evidentuar më 28 dhjetor 2025.
Për këto arsye, Haxhiu ka bërë të ditur se ka kërkuar ndërhyrjen e PZAP-it për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor dhe mbrojtjen e çdo vote./Telegrafi/