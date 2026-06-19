Mundësi të reja punësimi këtë javë në Telegrafi Jobs
Telegrafi Jobs sjell edhe këtë javë mundësi të reja punësimi për kandidatë që kërkojnë të avancojnë në karrierë ose të nisin një përvojë të re profesionale. Pozitat e hapura vijnë nga kompani të ndryshme dhe përfshijnë fusha si shitja me pakicë, inxhinieria civile dhe menaxhimi i pronave.
Në mesin e konkurseve të kësaj jave, Viva Fresh Store ka të hapura pozitat Arkatar/e në Viti dhe Sektorist/e në Suharekë. Këto mundësi janë të përshtatshme për kandidatët që duan të punojnë në një ambient dinamik të shitjes, me fokus në shërbim ndaj klientëve, organizim të punës dhe përgjegjësi në detyrat e përditshme.
Për profesionistët e fushës së ndërtimit, Flex Business Solutions ka të hapur pozitën Inxhinier/e Ndërtimi në Prishtinë. Kjo mundësi u drejtohet kandidatëve me formim profesional në inxhinieri civile, të cilët kanë njohuri në projekte teknike, dokumentacion strukturor dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë me ekipe profesionale në realizimin e detyrave të përditshme.
Ndërsa për kandidatët që kanë aftësi të mira organizative dhe komunikimi, Solace Management Ltd ka të hapur pozitën Property Manager në Prishtinë. Roli përfshin menaxhimin e marrëdhënieve me klientë, koordinimin e proceseve operative dhe mbështetjen në shërbime të lidhura me menaxhimin e pronave.
Këto konkurse ofrojnë mundësi për profile të ndryshme profesionale, nga kandidatët që kërkojnë punë operative deri te ata që synojnë role më të specializuara dhe menaxheriale.
Apliko tani në Telegrafi Jobs dhe bëje hapin e radhës drejt mundësisë që i përshtatet karrierës tënde.