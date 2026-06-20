Pse Gjermania luan me të bardha në Kupën e Botës pavarësisht se nuk e ka ngjyrë në flamurin e saj?
Me Kupën e Botës 2026 në kulmin e saj, tifozët vazhdojnë të bëjnë pyetje të ndryshme rreth fanellave të kombëtareve pjesëmarrëse.
Gjatë turneut, që po zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada, shumë mbështetës kanë vënë re detaje të veçanta në fanellat e lojtarëve. Për shembull, tre futbollistë – Harry Kane, Kylian Mbappe dhe James Rodriguez, mbajnë një emblemë të artë të “Këpucës së Artë”, si shenjë që e kanë fituar këtë çmim në edicionet e mëparshme të Kupës së Botës.
Po ashtu, kombëtaret që e kanë fituar më parë turneun – Argjentina, Uruguai, Gjermania, Brazili, Anglia, Franca dhe Spanja, mbajnë logon e turneut në ngjyrë ari. Kombëtaret e tjera përdorin versione bardh e zi të logos, në varësi të ngjyrës së fanellës.
Një tjetër çështje që ka ngjallur kureshtje është ngjyra e fanellave të disa kombëtareve. Shumë tifozë kanë pyetur pse disa skuadra luajnë me ngjyra që nuk përputhen me flamujt e tyre zyrtarë.
Një nga shembujt më interesantë është Gjermania, e cila tradicionalisht luan me fanellë të bardhë dhe detaje në ngjyrë të zezë, të kuqe dhe të verdhë. Ndërsa këto tre ngjyra janë pjesë e flamurit gjerman, e bardha, ngjyra dominuese e fanellës, nuk figuron në të.
Arsyeja lidhet me historinë. Gjermania luan me fanellë të bardhë sepse kjo ishte ngjyra e flamurit të Prusisë, një shtet historik gjerman që dikur shtrihej nga kufijtë e Rusisë së sotme deri në Francë.
Prusia ishte forca kryesore pas bashkimit të Gjermanisë në vitin 1871, por u shpërbë zyrtarisht në vitin 1947 pas Luftës së Dytë Botërore. Territoret e saj sot janë pjesë e disa shteteve moderne, përfshirë Gjermaninë, Poloninë, Rusinë dhe Lituaninë.
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Ngjyrat bardh e zi ishin gjithashtu pjesë e identitetit të Perandorisë Gjermane, e cila kombinonte ngjyrat e Prusisë me ato të Lidhjes Hanseatike për të krijuar kombinimin e njohur bardh, zi dhe kuq.
Kur u formua për herë të parë kombëtarja gjermane e futbollit, ajo zgjodhi të luante me ngjyrat bardh e zi të flamurit prusian. Edhe pse Mbretëria e Prusisë u shpërbë vite më vonë, kombëtarja vendosi ta ruante këtë traditë.
Flamuri i Prusisë përmbante gjithashtu një shqiponjë të zezë, simbol që vazhdon të shfaqet edhe sot në stemën shtetërore të Gjermanisë dhe në emblemën zyrtare të kombëtares./Telegrafi/