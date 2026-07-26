I ngeci një cop ushqim në fyt, vdes një person në Fushë Kosovë
Një person ka vdekur të shtunën në Fushë Kosovë, pasi dyshohet se gjatë ngrënies së ushqimit i kishte ngecur një copë në fyt, duke i shkaktuar vështirësi në frymëmarrje.
Sipas Policisë së Kosovës, viktima është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Policia ka iniciuar rastin si "Hetim mbi vdekjen", ndërsa rrethanat e plota të ngjarjes po hetohen. /Telegrafi/
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