Trump për Melonin: I ra popullariteti pasi i ktheu shpinën SHBA-së, tani do sërish të jemi miq
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka lëshuar një deklaratë tjetër ndaj kryeministres italiane Giorgia Meloni, duke e akuzuar atë për oportunizëm politik dhe mungesë bashkëpunimi me SHBA-në gjatë tensioneve me Iranin.
Në një postim të publikuar në Truth Social, Trump shkruan:
“Kryeministrja italiane Giorgia Meloni më kërkoi vazhdimisht një foto me mua gjatë takimit të G7 në Francë. Ajo është shumë keq në Itali me nivelin e saj të popullaritetit, ndoshta sepse refuzoi SHBA-në, një vend që e do dhe e mbron vërtet Italinë, kur erdhi puna për t'i mohuar Iranit të sigurojë ose zhvillojë një armë bërthamore (Por edhe NATO, në fakt!). Ajo as nuk na lejoi të përdornim pistat e uljes ose pistat e Italisë, një shqetësim i madh logjistik, dhe kjo pavarësisht faktit se SHBA-të kontribuojnë me qindra miliarda dollarë në vit për të mbrojtur Italinë dhe të ashtuquajturit aleatë të tjerë të NATO-s. Tani, pasi Shtetet e Bashkuara e mposhtën ushtarakisht Iranin, ajo dëshiron të jetë përsëri mikeshë për të rritur rezultatet. Jo faleminderit”.
Ndryshe, Meloni akuzoi aleatin e saj Donald Trump për sajimin e një historie rreth saj, pasi presidenti i SHBA-së i tha një kanali televiziv italian se ajo i ishte "lutur" atij të bënte një foto me të në samitin e G7.
Meloni tha se ishte “e habitur” nga komentet e tij, të cilat sipas saj, ishin “krejtësisht të sajuara”.
Duke nënvizuar se sa shumë komentet e Trumpit e kanë zemëruar qeverinë e Melonit, Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani njoftoi se po anulonte një vizitë të planifikuar në SHBA javën e ardhshme. /Telegrafi/