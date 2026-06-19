Trump tha se Meloni iu lut të bënte foto me të, reagon ashpër kryeministrja e Italisë
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni akuzoi aleatin e saj Donald Trump për sajimin e një historie rreth saj, pasi presidenti i SHBA-së i tha një kanali televiziv italian se ajo i ishte "lutur" atij të bënte një foto me të në samitin e G7.
Meloni tha se ishte “e habitur” nga komentet e tij, të cilat sipas saj, ishin “krejtësisht të sajuara”.
Duke nënvizuar se sa shumë komentet e Trumpit e kanë zemëruar qeverinë e Melonit, Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani njoftoi se po anulonte një vizitë të planifikuar në SHBA javën e ardhshme.
Shkëmbimi i fundit shënon një përkeqësim të ndjeshëm të lidhjeve, që vjen vetëm disa ditë pasi në samitin e G7 u shfaqën shenja se dy udhëheqësit e krahut të djathtë kishin stabilizuar një marrëdhënie të tendosur më parë pas tensioneve të këtij viti për shkak të luftës me Iranin.
"Ajo ndoshta është e lumtur që fola me të. Nuk është dashur të flas me të", u citua të ketë thënë Trump nga kanali televiziv La7 në një intervistë të shkurtër.
“Ajo më luti të bëja një foto me të. Ajo donte shumë një foto me mua. Nuk do ta kisha bërë, por më erdhi keq për të”, tha Trump, sipas La7.
Meloni u përgjigj: “Deklaratat e Donald Trump janë tërësisht të sajuara. Sinqerisht jam i habitur. Ka një gjë që ai duhet ta mbajë mend: as unë dhe as Italia nuk i lutemi kurrë”. /Telegrafi/