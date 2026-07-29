Zelensky: Ukrainës i duhen interceptorë raketash për të parandaluar katastrofën e dimrit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i tha Axios në një intervistë të martën se i kërkoi presidentit Donald Trump një "paketë dimërore" emergjente me interceptorë mbrojtës ajror Patriot për të ndihmuar në pengimin e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës.
Stoqet e Ukrainës me interceptorë janë pothuajse të shteruara dhe pa to vendi nuk mund të mbrohet nga raketat balistike. Kjo ishte arsyeja pse Ukraina nuk mundi të ndalonte sulmet e fundit ruse ndaj Kievit.
Nëse ky problem nuk zgjidhet deri në dimër, sulmet ruse me raketa mund të shkatërrojnë termocentralet e Ukrainës, duke ndërprerë ngrohjen për miliona ukrainas dhe duke krijuar një krizë humanitare.
Lufta me Iranin ka ulur gjithashtu rezervat amerikane të interceptorëve Patriot, duke e bërë të vështirë shitjen e tyre në Ukrainë.
Gjatë samitit të NATO-s në Turqi në fillim të këtij muaji, Zelensky dhe Trump diskutuan mundësinë që SHBA-të t'i japin Ukrainës licenca për të prodhuar interceptorë Patriot - me qëllim që të zvogëlojë varësinë e saj nga rezervat amerikane dhe të rrisë prodhimin në përgjithësi.
Zelensky tha se Trump ra dakord gjatë takimit të tyre të së martës që të ecë përpara me licencat e prodhimit të raketave Patriot.
Pas vizitës së tij në Shtëpinë e Bardhë, Zelensky tha se u takua me përfaqësues të Lockheed Martin dhe Raytheon, të dyja të cilat prodhojnë raketa interceptuese Patriot, për të diskutuar çështjen.
Edhe nëse Ukraina i merr licencat, do të duhen një deri në pesë vjet për të prodhuar sasi të mëdha raketash interceptuese.
Ky afat kohor nuk funksionon, tha Zelensky: "Ne kemi nevojë për raketat Patriot dje".
Ai po kërkon 300 prej tyre deri në dimër. Zelensky theksoi se Trump premtoi se do të përpiqej të ndihmonte, por gjithashtu e bëri të qartë se është e vështirë për shkak të nevojës për raketa interceptuese në luftën me Iranin.
Zelensky tha se Rusia përdor 30 deri në 40 raketa balistike në çdo sulm të madh që kryen kundër Ukrainës. Ajo po kryen tre deri në pesë sulme të tilla çdo muaj.
Ai theksoi se Ukraina është gati të ndajë çdo teknologji ose ekspertizë ushtarake që SHBA-të dëshirojnë për të marrë raketa interceptuese Patriot.
Presidenti ukrainas tha se ai dhe kompanitë amerikane të mbrojtjes po shqyrtojnë gjithashtu modifikimin e raketave balistike të prodhuara në Ukrainë dhe shndërrimin e tyre në interceptorë anti-raketash me aftësi të ngjashme me raketat Patriot.
"Do të jetë më e shpejtë dhe më e lirë", tha ai.
Ndërsa situata në vijën e frontit është ende në një ngërç, Ukraina ka arritur të fitojë një vrull të konsiderueshëm me sulme me dronë dhe raketa thellë brenda Rusisë që goditën objektet e naftës dhe infrastrukturën tjetër kritike.
Ato rezultuan në mungesa të gazit rus dhe kritika në rritje nga popullsia për luftën.
Dinamika në ndryshim e luftës ka ndihmuar qëndrimin e tij dhe të Ukrainës me Trump, tha Zelensky.
"Marrëdhëniet tona janë shumë më të mira dhe më konstruktive. Jo aq emocionale sa ishin. Dhe mendoj se është mirë që është më mirë", tha ai.
Zelensky tha se e informoi Trumpin se si sulmet precize ukrainase nuk kanë vrarë civilë, por përkundrazi kanë ndërprerë furnizimet me karburant në Krimenë e pushtuar nga Rusia - ndërsa kanë ulur moralin e ushtrisë ruse.
"Njerëzit që janë atje dhe ushtarët rusë nuk mund të jetojnë pa naftë dhe benzinë. Sigurisht, menjëherë në sondazhe, mbështetja për luftën ra në Rusi", tha ai.
Përpjekjet e ndërmjetësimit të SHBA-së midis Rusisë dhe Ukrainës janë lënë në plan të dytë që nga fillimi i luftës me Iranin. Të dërguarit e Trump, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, janë ende në kontakt me negociatorët rusë dhe ukrainasë, por kalojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre me Iranin.
Zelensky tha se një rezultat i takimit të tij me Trump është një vizitë e mundshme në Kiev nga Kushner dhe Witkoff në dy javët e ardhshme. Do të jetë udhëtimi i tyre i parë në Ukrainë pas vizitave të shumta në Rusi.
Presidenti ukrainas tha se dëshiron të diskutojë në detaje me ta idetë për rinisjen e bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund luftës, por edhe që ata të shohin situatën në Ukrainë nga afër.
Zelensky tha se Kushner dhe Witkoff ende duan të arrijnë një armëpushim në mënyrë që të lejojnë hapësirë për diplomaci. Por ai theksoi se nuk mendon se Putin do të pranonte të ndalonte luftimet.
Pavarësisht momentumit aktual në fushën e betejës dhe skepticizmit të tij ndaj qëllimeve të Putinit, Zelensky tha se është ende i interesuar të rifillojë bisedimet e paqes me Rusinë.
Presidenti ukrainas tha se mendon që Putini po lëviz drejt përshkallëzimit të mëtejshëm dhe madje mund të përpiqet të provokojë vendet e tjera në rajon në mënyrë që të ketë "një fitore më të thjeshtë për t'ia shitur audiencës së tij".
Zelensky pretendoi se Rusia ende merr armë nga Irani dhe po ndërton infrastrukturë për 30,000 trupa shtesë nga Koreja e Veriut që do të dërgohen për të luftuar në Ukrainë. Ai gjithashtu pohoi se Koreja e Veriut po furnizon raketa balistike dhe armë të tjera në Rusi.
Zelensky madje pretendoi se Putini po ndërmerr hapa të profilit të ulët për t'u përgatitur për mobilizimin e mundshëm të 500,000 trupave shtesë.
"Kjo është ajo që shohim. Nuk është sinjali se ai dëshiron të ndalojë luftën", tha ai. /Telegrafi/