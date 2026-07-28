Republikanët publikojnë incizimet e Bidenit, ish-presidenti u përpoq t'i mbante sekrete për vite me radhë
Audio regjistrimet që Joe Biden luftoi për vite me radhë për t'i mbajtur private - në të cilat ai pranon se zotëronte materiale të klasifikuara pasi u largua nga detyra si nënkryetar i SHBA-së - janë publikuar nga republikanët në Kongres.
Kasetat përmbajnë intervista midis Biden, tani 83 vjeç, dhe një shkrimtari fantazmë që punon në kujtimet e tij të vitit 2017, të cilat titulloheshin "Më premto, baba", transmeton Telegrafi.
"Sapo gjeta të gjitha gjërat e klasifikuara poshtë", dëgjohet të thotë Biden në një moment në audio, të regjistruar në shkurt 2017, një muaj pasi ai u largua nga Shtëpia e Bardhë.
Një këshilltar special i Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së (DOJ) zbuloi në vitin 2024 se Biden kishte ruajtur të dhëna në mënyrë të papërshtatshme, por nuk rekomandoi ngritjen e akuzave ndaj tij.
Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe një organizatë jofitimprurëse konservatore, Projekti Mbikëqyrës, ngritën padi për kasetat si pjesë e atij hetimi mbi trajtimin e të dhënave nga Biden.
Duke iu përgjigjur publikimit të kasetave, zëdhënësi i Biden, TJ Ducklo, kritikoi drejtimin e departamentit të drejtësisë nën Presidentin Donald Trump - duke thënë se ky veprim ishte "vetëm shembulli i fundit i kësaj Administrate që përdor DOJ për hakmarrje politike".
"Është gabim, dhe ndërsa Presidenti Biden nuk është dakord me vendimin e sotëm, ai gjithashtu respekton gjykatat dhe rolin jetësor që luan një gjyqësor i pavarur në një demokraci të shëndetshme", shtoi Ducklo.
Audioja u regjistrua gjatë hartimit të kujtimeve të vitit 2017 që Biden shkroi me bashkëshkruesin Mark Zwonitzer.
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Në një moment, gjatë më shumë se dy orëve të kasetave të publikuara të hënën, Biden i thotë shkruesit fantazmë: "Gjëja tjetër që kam këtu është, ëm, kjo është e klasifikuar."
Në një regjistrim të tetorit 2016, ai i thotë Zwonitzer: "Kam shënime të gjera gjatë kësaj periudhe kohore... Ata [Shtëpia e Bardhë] nuk e dinin që unë e kam këtë."
Në atë kohë, Biden ishte ende duke shërbyer si zëvendëspresident i Barack Obamës.
Gjatë mandatit të Biden si president nga viti 2021 deri në vitin 2025, departamenti i drejtësisë refuzoi të publikonte kasetat audio.
Në maj, avokatët e tij personalë paditën departamentin e drejtësisë në një përpjekje për t'i mbajtur kasetat private, por pas humbjeve ligjore ata e tërhoqën padinë e tyre.
Regjistrimet përmbajnë redaktime të rëndësishme, të cilat republikanët në Komitetin Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve thonë se "kanë për qëllim të mbulojnë zbulimin e informacionit të klasifikuar nga [Biden]".
Regjistrimet dhe transkriptet u morën nga Këshilltari Special Robert Hur gjatë hetimit të tij në vitin 2024 mbi trajtimin e dokumenteve të klasifikuara nga Biden.
Duke shpjeguar vendimin e tij për të mos rekomanduar akuza, Hur tha se kishte shqetësime se një juri do të mbante anën e Biden dhe do ta konsideronte atë si "një burrë të moshuar simpatik, me qëllime të mira dhe me kujtesë të dobët".
Trump u akuzua për mbajtjen e paligjshme të dokumenteve në shtëpinë e tij në Florida, por akuzat u rrëzuan pasi ai u kthye në Shtëpinë e Bardhë. /Telegrafi/