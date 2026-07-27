Agjenti i Shërbimit Sekret amerikan akuzohet për krime në rrahje
Një agjent i Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe dy burra të tjerë janë arrestuar dhe akuzuar për krime të dhunshme në zonën e Miamit, ku autoritetet thonë se ata kryen rrahje brutale si pjesë e një rituali ngacmimi të vëllazërisë në prill që la dy persona të shtruar në spital me lëndime të rënda.
Një nga burrat e akuzuar, 29-vjeçari Marquez Christopher Pinder, punon në zyrën e Shërbimit Sekret në Miami dhe përshkruhet në një urdhër arresti si "dekan i premtimeve" për një degë të vëllazërisë Kappa Alpha Psi në Miami, transmeton Telegrafi.
Shërbimi Sekret tha se po bashkëpunon me hetuesit dhe e ka lënë Pinderin në pushim administrativ. Ai u lirua nga burgu pasi pagoi një garanci prej 75,000 dollarësh të hënën dhe përballet me akuzën para një gjyqtari më 24 shtator.
Të tre burrat u akuzuan javën e kaluar pasi policia zbuloi prova për "incidente të dyshuara ngacmimi që përfshijnë rrahje të zgjatura dhe të përsëritura me shkopinj dhe rrema", tha zyra e prokurorit të shtetit të Qarkut Miami-Dade në një njoftim për shtyp.
Policia tha në dokumentet e gjykatës se një student i diplomuar i Universitetit të Miamit dhe një i ri tjetër kishin lëndime që mund të kishin qenë fatale nëse nuk do të ishin trajtuar. Njëri kishte nevojë për transplante lëkure në të pasmet e tij dhe pësoi dëmtime në veshka, thanë dokumentet, ndërsa tjetri kishte një tub të vendosur në trake për ta ndihmuar të merrte frymë.
Akuzat kundër tre burrave përfshijnë akuza për ngacmim seksual me një armë vdekjeprurëse, rrahje të rënduar me dëmtime të rënda trupore dhe tentativë vrasjeje.
"Në Florida, ngacmimi seksual është abuzim dhe është një krim. Viktimat e saj shpesh shtrihen në varret e tyre dhe në shtretërit e spitalit", tha Katherine Fernandez Rundle, prokurore e shtetit për Qarkun Miami-Dade, në një deklaratë të dielën.
Një avokat i Pinder, Justin Beckham, nuk iu përgjigj menjëherë mesazheve telefonike dhe email-eve që kërkonin koment të hënën. Të dhënat e gjykatës dhe të burgut nuk listuan avokatët për dy burrat e tjerë.
Pinder ka punuar si agjent i Shërbimit Sekret që nga viti 2023, konfirmoi të hënën zëdhënësi i agjencisë Matt Fagiana.
“Çdo sjellje e keqe do të adresohet shpejt dhe në mënyrë të përshtatshme pas përfundimit të procesit hetimor dhe gjyqësor”, tha në një deklaratë Michael Townsend, agjenti special përgjegjës për zyrën në terren të Shërbimit Sekret në Miami.
Një zëdhënës i Kappa Alpha Psi nuk iu përgjigj menjëherë një mesazhi telefonik të lënë në selinë e vëllazërisë në Filadelfia.
Sipas urdhrit të arrestit të Pinder, studenti i diplomuar i tha policisë se ai dhe një i ri tjetër ishin rrahur në të pasme nga Pinder dhe të pandehurit e tjerë gjatë katër netëve në fillim të prillit në një apartament dhe një shtëpi jashtë kampusit.
Rrëmuja filloi kur viktimat nuk arritën t'u përgjigjeshin saktë pyetjeve në lidhje me vëllazërinë dhe historinë e saj, tha një hetues policie në një urdhër arresti të paraqitur në gjykatë. /Telegrafi/