Çfarë duhet të dini rreth rolit të dhëndrit të Trumpit në diplomacinë amerikane
Jared Kushner, dhëndri i presidentit të SHBA-së Donald Trump, pritet të takohet me udhëheqësin e Hamasit për bisedime në Egjipt.
Kushner u takua për herë të fundit me udhëheqësin e ri të grupit, Khalil al-Hayya, në tetor për të finalizuar një marrëveshje të mëparshme armëpushimi që çoi në lirimin e pengjeve të mbetura në Gaza, shkruan CNN.
Ai shërbeu si kryenegociator për Lindjen e Mesme gjatë mandatit të parë presidencial të Trump dhe ndërtoi marrëdhënie të thella me udhëheqësit në rajon, duke këshilluar në mënyrë joformale zyrtarët e administratës mbi negociatat me udhëheqësit arabë.
Kushner ndihmoi në udhëheqjen e politikave të administratës Trump në Lindjen e Mesme, përfshirë Marrëveshjet e Abrahamit , të cilat normalizuan lidhjet midis Izraelit dhe disa shteteve arabe.
Pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2021, Kushner themeloi një kompani private kapitali, Affinity Partners, e cila mori 2 miliardë dollarë nga fondi sovran i pasurisë i Arabisë Saudite.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari kanë investuar gjithashtu shuma të mëdha në kompaninë e tij.
Kushner më parë i ka mohuar pretendimet se këto investime përbëjnë konflikt interesi.
Në një intervistë për emisionin "60 Minutes" të CBS News vitin e kaluar, Kushner tha: Ajo që njerëzit e quajnë konflikt interesi, unë dhe Steve Witkoff e quajmë përvojë dhe marrëdhënie të besueshme që kemi në mbarë botën.