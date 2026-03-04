Kompany po kërkon “makinerinë e golave” si pasardhës të Kane te Bayern Munich
Bayern Munich raportohet se ka shtuar interesimin për Victor Osimhen, ndërsa nis planifikimet për epokën pas Harry Kane.
Me kapitenin e Anglisë tashmë 32-vjeçar dhe me spekulime të shumta rreth situatës së kontratës së tij, trajneri Vincent Kompany synon të sigurojë sulmuesin nigerian, aktualisht në formë të shkëlqyer te Galatasaray, si pasardhësin afatgjatë në majën e sulmit në “Allianz Arena”.
Sipas Foot Mercato, Bayern po shqyrton një lëvizje sensacionale për Osimhen. Kompany thuhet se e ka ndjekur ish-sulmuesin e Lille që nga hapat e parë të karrierës së tij te Royal Charleroi.
Pavarësisht dominimit të vazhdueshëm të Kane si golashënuesi kryesor i Bayern-it, me 45 gola në 37 paraqitje në të gjitha kompeticionet këtë sezon, klubi po mendon për të ardhmen në rast se ai largohet më herët sesa pritet. Kontrata aktuale e tij skadon në vitin 2027.
Bayern e sheh Osimhen si zëvendësuesin ideal afatgjatë për të udhëhequr repartin ofensiv për vite me radhë. Megjithatë, sigurimi i nënshkrimit të tij nuk do të jetë aspak i lehtë për gjigantët gjermanë.
Galatasaray, që e ktheu huazimin fillestar të sulmuesit në një transferim të përhershëm prej 75 milionë eurosh verën e kaluar, e ka të lidhur lojtarin me kontratë afatgjatë deri në qershor 2029.
Klubi turk është i kënaqur me investimin e bërë dhe nuk ka shprehur dëshirë për t’u ndarë me yllin e tij.
Megjithatë, joshja e Bundesligas dhe prestigji i Bayernit mund të ndryshojnë dinamikën e negociatave, edhe nëse klubi nga Stambolli përpiqet të kërkojë një shumë rekord për kartonin e tij./Telegrafi/