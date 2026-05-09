Koalicioni “VLEN” sot do të mbajë Kongresin për bashkimin e pesë subjekteve politike në një parti të vetme
Koalicioni politik “VLEN” sot në Shkup do të mbajë Kongresin për bashkimin e pesë subjekteve politike në një trup të vetëm politik.
Procesi i bashkimit të partive të koalicionit, i cili është pjesë e shumicës qeverisëse, pritet të konfirmohet nga mbi 805 delegatë në kongresin që do të mbahet pasdite me fillim në ora 17:00 në Filharmoninë e Maqedonisë. Pas regjistrimit të delegatëve, është paraparë pjesa solemne me fjalime të nikoqirëve dhe mysafirëve, ndërsa më pas do të ketë deklarata nga liderët e VLEN-it dhe pjesa punuese e kongresit, paralajmëroi Komisioni për organizimin e Kongresit për bashkimin e VLEN-it.
Nga “VLEN” dje në një konferencë për shtyp u porosit se ky ndryshim përfaqëson akt të përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe dëshmi se interesi i përbashkët mund të vendoset mbi prioritetet e ngushta partiake.
“Platforma jonë politike bazohet në orientimin e qendrës së djathtë me fokus në barazinë reale të shqiptarëve në institucione, shtetin juridik, luftën e pa kompromis kundër korrupsionit dhe zbatimin thelbësor të Marrëveshjes së Ohrit”, tha në konferencë për shtyp përfaqësuesi i “VLEN”, Driton Sulejmani.