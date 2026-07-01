Klubi i njohur arab bën lëvizjen e parë për transferimin e Salah
Klubi arab Al-Ahli, ka bërë një kërkesë fillestare për të shqyrtuar mundësinë e transferimit të Mohamed Salah, sipas Sky Switzerland.
Ky lëvizje vjen pas largimit të Riyad Mahrez, i cili është ndarë zyrtarisht me klubin pasi të dy palët kanë arritur marrëveshje për ndërprerjen e parakohshme të kontratës.
Kjo shkëputje me marrëveshje të dyanshme raportohet t’i ketë kushtuar Al-Ahli rreth 14.5 milionë euro, duke e lejuar sulmuesin algjerian të bëhet lojtar i lirë.
Largimi i Mahrez ka krijuar një boshllëk të madh në repartin ofensiv të Al-Ahli, duke e detyruar klubin të shqyrtojë disa opsione në tregun e transferimeve.
Salah, i cili u largua nga Liverpool këtë verë si lojtar i lirë, pavarësisht se kishte edhe një vit kontratë të mbetur, shihet si një objektiv i një kalibri krejtësisht tjetër.
Sulmuesi egjiptian është lidhur vazhdimisht me një kalim në Arabinë Saudite në vitet e fundit dhe mbetet një nga transferimet e ëndrrave për Superligën e Arabisë.
Në këtë fazë, Al-Ahli ka mbledhur vetëm informacione rreth ambicieve sportive dhe kërkesave financiare të Salahut, pa arritur ende asnjë marrëveshje konkrete, ndërsa bisedimet ndodhen ende në fazën fillestare./Telegrafi/