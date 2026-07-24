Klopp kërcënoi gazetarët: Nëse më prekni familjen, do të jap dorëheqjen menjëherë
Jurgen Klopp u prezantua zyrtarisht sot (e premte) si trajneri i ri i ekipit kombëtar gjerman të futbollit, dhe gjatë konferencës për shtyp ai ishte jashtëzakonisht i ashpër me gazetarët.
Klopp nënshkroi një kontratë me Federatën Gjermane të Futbollit deri në fund të Kupës së Botës 2030, dhe gjatë prezantimit të tij ai ua bëri të qartë gazetarëve se nuk do të toleronte asnjë fyerje.
"Nuk po e bëj këtë punë për veten time, po e bëj për të gjithë ju. E mora përsipër këtë punë edhe pse pashë se si i trajtuat Julian Nagelsmann dhe Thomas Tuchel", u tha fillimisht Klopp gazetarëve në fillim të fjalimit të tij.
"Ditën që nuk më doni më, thjesht thoni dhe unë do të iki. Pa asnjë pagesë për ndërprerjen e kontratës. Nëse më thoni se jam pleh, do të iki. Nëse DFB thotë se jam i keq, do të iki. Nëse kaloni vijën dhe prekni familjen time, jap dorëheqjen menjëherë", u tha trajneri i njohur gazetarëve.
"If you don't leave my family in peace, I'll be gone." 🗣️❌
Jurgen Klopp has set clear boundaries after being announced as Germany head coach. pic.twitter.com/cTCgSiQR0u
— BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2026
Klopp shtoi se nuk i shmang kritikat konstruktive në lidhje me lojën dhe rezultatet.
"Më kritikoni kur diçka nuk funksionon dhe unë jam absolutisht i gatshëm të flas për këtë dhe të punoj për të. Unë flas vetëm për gjërat që ndodhin në fushë. Le ta keni të qartë - pas kësaj pune në ekipin kombëtar, nuk kam asgjë më shumë për të bërë. Idealisht, ky është kulmi i karrierës sime", përfundoi gjermani. /Telegrafi/