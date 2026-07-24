Klopp thyen heshtjen pas emërimit: Ja premtimi i parë si trajner i Gjermanisë
Jurgen Klopp ka dhënë reagimin e tij të parë pas emërimit në krye të kombëtares së Gjermanisë, duke e cilësuar këtë si një detyrë të veçantë dhe një moment shumë të rëndësishëm në karrierën e tij.
Trajneri gjerman theksoi se kombëtarja ka fuqinë të bashkojë popullin gjerman si pothuajse asgjë tjetër, ndërsa falënderoi edhe Red Bull për bashkëpunimin dhe mundësinë që i hapi rrugën këtij kapitulli të ri.
Klopp deklaroi se synimi i tij është të ndërtojë një ekip të përulur, të bashkuar dhe luftarak, që luan me pasion dhe me të cilin tifozët gjermanë mund të identifikohen.
“Ekipi kombëtar mund të na bashkojë ne gjermanëve si pothuajse asgjë tjetër. Pikërisht kjo e bën këtë detyrë kaq të veçantë për mua”, ka thënë fillimisht Klopp.
“Jam mirënjohës për gjithçka që kam përjetuar dhe mësuar te Red Bull gjatë një viti e gjysmë të kaluar, dhe për hapjen që e bëri të mundur këtë marrëveshje”.
“Tani mezi pres këtë detyrë të veçantë në futbollin gjerman, të cilës do t'i qasemi së bashku me përulësi dhe durim: zhvillimin e një ekipi që lufton për njëri-tjetrin, që shijon futbollin dhe pas të cilit njerëzit e vendit tonë mund të bashkohen me bindje të plotë”, përfundoi trajneri gjerman.
Në fund të shtatorit dhe fillim të tetorit, Klopp dhe ekipi kombëtar do të luajnë katër ndeshje ndërkombëtare në një pushim të vetëm ndërkombëtar për herë të parë.
Pas ndeshjes hapëse kundër Holandës më 24 shtator në Amsterdam, Gjermania do të përballet me Greqinë tre ditë më vonë në Augsburg në ndeshjen e parë ndërkombëtare të Klopp në shtëpi.
Kjo do të pasohet nga ndeshja kundër Serbisë në Mynih më 1 tetor dhe ndeshja kundër Greqisë në Selanik më 4 tetor. /Telegrafi/