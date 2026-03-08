Klodi e befason Elijonën në mes të emisionit, mbetet i paqartë akoma raporti i tyre
Elijona Binakaj ka qenë e ftuar në “Weekend”, ku ka folur gjerë e gjatë për eksperiencën në Big Brother VIP Kosova 4.
Në një moment gjatë intervistës, ajo u ndërpre nga ish-banori i këtij edicioni, Klodian Mihaj.
Dyshja falënderuan të gjithë përkrahësit dhe u shprehën se janë mirënjohës dhe i duan shumë.
Foto: YouTube
“Raporti jonë, tani nuk jemi më bashkë në një shtëpi i kemi jetët tona, secilit i duhet pak kohë për veten e vet. Mendimet e mia i kam njëjtë si në shtëpi. Më pëlqen”, tha Elijona kur u pyet për raportin mes tyre.
Klodi në anën tjetër u shpreh: “Situata ime si ka qenë si është aq më ka lënë, i ka të gjitha të mirat”.
Ata kanë ngelur që të sqarohen jashtë shtëpisë dhe të shohin se si do të ecë kjo marrëdhënie.
Sidoqoftë, ka vetëm një javë që ka përfunduar ky edicion i Big Brother. /Telegrafi/
