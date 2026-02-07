Kjo është koha më e mirë e ditës për ajrosjen e shtëpisë – ja sa minuta mjaftojnë
Të gjithë e dimë se ajrosja e shtëpisë është e dobishme, por sa shpesh dhe sa gjatë duhet bërë që të jetë vërtet efektive, si dhe pse është kaq e rëndësishme, ndoshta nuk i dimë gjithmonë
Kur bëhet fjalë për ajrosjen e ajrit, njerëzit zakonisht mund të ndahen në dy kategori kryesore. Në njërën janë ata që i hapin dritaret me fanatizëm sapo zgjohen në mëngjes, pavarësisht nëse jashtë ka diell, shi apo borë, dhe i lënë dritaret hapur për një kohë të gjatë. Në kategorinë tjetër janë ata që i hapin dritaret me hezitim, vetëm për pak çaste, një apo dy minuta, vetëm herë pas here, kur u kujtohet ose kur kushtet atmosferike duken “të përshtatshme”.
E dimë që ajrosja është thelbësore në jetën e përditshme, por ja pse është kaq e rëndësishme dhe sa kohë është e dëshirueshme të zgjasë.
Ul përqendrimin e mikroorganizmave dhe grimcave të dëmshme
“Është e vërtetë që hapja e dritareve mund të sjellë pluhur, polen dhe substanca ndotëse në shtëpi. Megjithatë, ajrosja e banesës është gjithmonë një zakon i shëndetshëm, sepse ul grumbullimin e dioksidit të karbonit që prodhohet gjatë natës, si dhe të përbërjeve të tjera kimike që mund të jenë të pranishme në ambientin e brendshëm. Gjithashtu ndihmon në kufizimin e dendësisë së mikroorganizmave që shumohen në hapësira të mbyllura, veçanërisht në mjedise të lagështa ose të dezinfektuara dobët”, shpjegon María Dolores Cima Cabal, biologe dhe drejtuese e programit master për menaxhimin e mjedisit dhe energjisë në Universitetin Internacional de la Rioja, transmeton Telegrafi.
Rregullat e ajrosjes së mirë (pa humbur energji termike)
Si Cima Cabal ashtu edhe prof. Nistal pajtohen se ajrosja duhet të zgjasë nga 10 deri në 20 minuta.
“Kjo është kohë e mjaftueshme për të rinovuar ajrin pa humbur në mënyrë të panevojshme energjinë termike që përdoret për ngrohje gjatë dimrit”, thotë Cima Cabal.
Prof. Nistal rekomandon ajrosjen herët në mëngjes, kur përqendrimi i nxehtësisë në ajër është më i ulët. Kështu, pasi dritaret të mbyllen sërish, temperatura fillestare rikthehet brenda pak minutash, duke shmangur humbjen e panevojshme të nxehtësisë.
Si të optimizohet ndërrimi i ajrit
Për ta ajrosur shtëpinë sa më shpejt dhe në mënyrë sa më efikase, është e dobishme të krijohet ventilim i kryqëzuar, duke hapur dritare në anë të kundërta të banesës, për të krijuar rryma ajri që sigurojnë ndërrim të shpejtë të ajrit (në këtë rast mjaftojnë vetëm 5 minuta). Dritaret duhet të hapen plotësisht, jo vetëm në pozicion të pjerrët, sepse kjo gjatë dimrit do të shpërndante shumë nxehtësi dhe nuk do të mundësonte qarkullim të shpejtë të ajrit, duke nxitur humbjen e nxehtësisë dhe ftohjen e mureve. Ky proces i shpejtë mund të kryhet 2–3 herë në ditë (në mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje para gjumit).
Çfarë duhet shmangur
Kur niveli i smogut jashtë është i lartë, është mirë që shtëpia të ajroset për pak minuta, rreth 5–10, duke krijuar rryma ajri dhe, mbi të gjitha, duke zgjedhur kohën e duhur. Më e mira është herët në mëngjes, kur ajri është më i pastër, pas rënies së errësirës ose vonë në mbrëmje, kur trafiku është më pak intensiv, duke hapur dritare të kundërta për ndërrim më të shpejtë të ajrit.
Më pak grumbullim i organizmave patogjenë
Edhe pse ajrosja nuk e bën shtëpinë sterile, ndërrimi i ajrit ul mundësinë e grumbullimit të mikroorganizmave patogjenë në hapësira të mbyllura, duke reduktuar rrezikun e infeksioneve për banorët. Virologu Nistal shpjegon se të jetuarit në një mjedis steril nuk është i nevojshëm, pasi sistemi ynë imunitar është i aftë të ndërveprojë me shumicën e mikroorganizmave. Qëllimi i ajrosjes nuk duhet të jetë krijimi i një ambienti steril, por ruajtja e cilësisë së ajrit.
A duhet të ajrosni çdo ditë edhe nëse jetoni vetëm?
“Është e vërtetë që ajrosja ul ndjeshëm rrezikun e përhapjes së sëmundjeve respiratore te njerëzit që ndajnë të njëjtën banesë, por ajo duhet të jetë një praktikë e rregullt edhe nëse jetoni vetëm”, thekson Cima Cabal.
“Edhe pse nuk është një zgjidhje magjike, mbetet një praktikë e shkëlqyer për krijimin e një ambienti të shëndetshëm jetese, pavarësisht nga numri i njerëzve që jetojnë aty”, shton Nistal.
Po nëse nuk ajrosni?
Ndërrimi i ajrit gjatë dimrit është shumë i rëndësishëm, sepse në shtëpi prodhohen substanca të dëmshme dhe potencialisht toksike, si pluhuri, monoksidi i karbonit që çlirohet nga flaka e sobës, dyoksidi i karbonit dhe avulli i ujit që krijohet nga aktivitetet e përditshme si larja, dushi, tharja e rrobave apo thjesht prania e njerëzve.
Të gjitha këto substanca ulin sasinë e oksigjenit të disponueshëm në ambient. Pa një ndërrim të duhur të ajrit, ato grumbullohen, duke krijuar një mjedis të ngopur dhe me cilësi të dobët. I ashtuquajturi “ajër i ndenjur” mund të shkaktojë lotim të syve, dhimbje koke, vështirësi në frymëmarrje dhe përqendrim të dobët. /Telegrafi/