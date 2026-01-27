Kina kishte hakuar telefonat e zyrtarëve britanikë për vite me radhë
Kina shënjestroi telefonat celularë të zyrtarëve të lartë në Britanisë së Madhe për vite me radhë, u raportua të hënën në mbrëmje.
Në një fushatë të sofistikuar globale spiunazhi, kuptohet se spiunët kinezë kanë shënjestruar telefonat e ndihmësve të ngushtë të Boris Johnson, Liz Truss dhe Rishi Sunak midis viteve 2021 dhe 2024.
U sugjerua që operacioni i spiunazhit mund të ketë kompromentuar anëtarë të lartë të qeverisë, duke ekspozuar komunikimet e tyre private me Pekinin.
Kjo vjen ndërsa Keir Starmer niset për në Kinë këtë javë, vizita e parë e një kryeministri britanik që nga viti 2018, transmeton Telegrafi.
Nuk është e qartë nëse ka pasur ndonjë përpjekje për të sulmuar telefonat celularë të vetë kryeministrave, por burimet pohuan se Kina kishte ndërmend të depërtonte në zemër të Downing Street.
Të hënën në mbrëmje, burime të inteligjencës amerikane thanë se operacioni, i koduar me emrin Salt Typhoon, ishte duke vazhduar - duke ngritur shqetësime se Sir Keir dhe stafi i tij mund të jenë ekspozuar.
Në tetor, shefi i MI5, Ken McCallum paralajmëroi për 'përshkallëzim' të kërcënimeve shtetërore kundër Parlamentit, disa javë para një alarmi spiunazhi në lidhje me përpjekjet e Pekinit për të rekrutuar zyrtarë.
Muaj më parë, Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike tha se Kina kishte synuar sektorë kritikë, përfshirë qeverinë, që nga viti 2021, duke paralajmëruar se "të dhënat e vjedhura përmes këtij aktiviteti në fund të fundit mund t'u ofrojnë shërbimeve të inteligjencës kineze aftësinë për të identifikuar dhe ndjekur komunikimet dhe lëvizjet e objektivave në të gjithë botën".
Kur çështja e spiunazhit të Kinës dështoi vitin e kaluar, doli në pah se Pekini kishte urdhëruar posaçërisht raportime rreth Boris Johnson, Rishi Sunak dhe Liz Truss.
Prokurorët besonin se informacioni i ndjeshëm mbi deputetët ishte përcjellë nga studiuesi parlamentar Chris Cash, 30 vjeç, te miku i tij mësues Chris Berry, 33 vjeç. Të dy i mohuan akuzat.
Por çështja kundër tyre dështoi kur këshilltarët e qeverisë refuzuan ta quanin Pekinin një kërcënim për sigurinë kombëtare.
Alicia Kearns, ministre në hije për Sigurinë Kombëtare, tha: "Sa më shumë prova i duhen kësaj qeverie përpara se t'i japë fund simulimit të saj ndaj Xi-së".
Në vitin 2024, SHBA-të zbuluan se grupet e hakerimit të lidhura me Pekinin kishin fituar qasje në kompanitë e telekomunikacionit në të gjithë botën, duke i dhënë Kinës qasje në të dhënat telefonike të miliona njerëzve.
Anne Neuberger, e cila në atë kohë ishte zëvendëskëshilltare e sigurisë kombëtare e SHBA-së, tha se hakerat kishin aftësinë të "regjistronin thirrje telefonike sipas dëshirës".
The Telegraph pretendoi se kishte "shumë" sulme hakerimi në telefonat e stafit të Downing Street dhe në të gjithë qeverinë, veçanërisht gjatë mandatit të Sunak, i cili ishte kryeministër nga viti 2022 deri në vitin 2024.
Por mbetet e paqartë nëse hakerat arritën të merrnin ndonjë informacion të ndjeshëm.
Një zëdhënës i ambasadës kineze tha: "Ne kundërshtojmë fuqimisht praktikën e politizimit të çështjeve të sigurisë kibernetike ose akuzimin e vendeve të tjera pa prova". /Telegrafi/