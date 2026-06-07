Kimi Antonelli fitoi në dramën e Monacos - triumfi i pestë këtë sezon
Piloti i Mercedesit, Kimi Antonelli (19), ka marrë fitoren e tij të pestë pas gjashtë garash në Formula 1 këtë sezon.
Italiani i ri mbrojti pozicionin e parë në Çmimin e Madh të Monakos dhe festoi përpara Lewis Hamilton të Ferrarit dhe Isack Hadjar të Red Bull.
Gara në përgjithësi kishte probleme, me pilotë që nuk startuan fare, u larguan në mes të garës e gjithçka tjetër.
Verstappen nuk filloi
Fillimi i garës u njollos nga një dramë për Max Verstappen. Makina e tij ngeci në vijën e startit ndërsa të gjithë pilotët e tjerë e anashkaluan.
Holandezi arriti të nisej rreth gjysmë minute me vonesë, por shpejt ekipi i tij i tha të kthehej në boks, gjë që shënoi fundin e garës për të.
Dramë në finale
Gara e qetë u ndërpre nga Lance Stroll, i cili u rrëzua në pistë në xhiron e 60-të, gjë që nxori në pah makinën e sigurisë.
Të gjithë pilotët shfrytëzuan rastin për të hyrë në boks. Makina e sigurisë u tërhoq në xhiron e 65-të, por drama vazhdoi menjëherë.
Vetëm një xhiro më vonë, Charles Leclerc bëri një gabim në të njëjtin vend me Stroll dhe përplasi Ferrarin e tij, duke u ankuar për probleme me frenat.
Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Makina e sigurisë doli përsëri në pistë, por për shkak të dëmtimit të barrierave dhe makinave në pistë, gara u ndal me një flamur të kuq.
Të gjithë pilotët u kthyen në bokse dhe nuk pati ndonjë dramë të madhe në pjesën tjetër të garës.
KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏
What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Antonelli dhe Hamilton mbajtën dy pozicionet e para, ndërsa Pierre Gasly ra nga vendi i tretë në të shtatin për shkak të një penalizimi të mëparshëm, ndërsa Hadjar përfundoi në podium. /Telegrafi/