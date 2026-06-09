Kim Kardashian pozon me helmetën e Lewis Hamilton në Monako, piloti ndan foton e veçantë
Lewis Hamilton ndau një fotografi të ëmbël Polaroid të të dashurës së tij, Kim Kardashian, duke pozuar me helmetën e tij të shkëlqyeshme ngjyrë vjollcë gjatë Çmimit të Madh të Monakos.
Miliarderja, 45 vjeçe, ishte pranë pilotit britanik 41-vjeçar gjatë fundjavës, duke bërë debutimin e saj në zonën e garuesve të shtunën gjatë sesionit kualifikues. Ajo u shfaq me një veshje prej dantelle dhe xhinse blu.
Themeluesja e markës SKIMS buzëqeshte teksa pozonte pranë një muri të bardhë, duke mbajtur me krenari helmetën e Ferrarit për një fotografi të ëmbël Polaroid.
Lewis e shoqëroi postimin me mbishkrimin: "Më shumë nga Monako".
Shtatë herë kampioni i Formula 1 publikoi gjithashtu një galeri fotografish nga fundjava, ku përfshihej një imazh i tij duke u përgatitur për garën, si dhe një tjetër me pilotin 19-vjeçar Kimi Antonelli dhe pilotin e Red Bull-it, Isack Hadjar, i cili përfundoi në vendin e tretë.
Nëna e katër fëmijëve mori pjesë edhe në garën e së dielës, duke tërhequr vëmendjen me një fustan të shkurtër ngjyrë bezhë që i theksonte format e trupit.
Ajo mbërriti në zonën e garuesve së bashku me motrën e saj, Khloe Kardashian.