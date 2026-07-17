Kim Kardashian kritikohet pasi publikoi foto duke pirë tekila një ditë pasi i vdiq gjyshja
Kim Kardashian është përballur me kritika në rrjetet sociale, pasi publikoi disa fotografi me bikini në Instagram vetëm pak orë pasi u bë publik lajmi për ndarjen nga jeta të gjyshes së saj, Mary Jo "MJ" Campbell.
Mes fotografive të publikuara ishte edhe një ku ylli i reality show-t shfaqej duke pirë tekila, gjë që shumë ndjekës e konsideruan të papërshtatshme duke pasur parasysh momentin e dhimbshëm për familjen Kardashian-Jenner.
Megjithatë, Kim sqaroi më vonë se postimet nuk kishin lidhje me ngjarjet e fundit, pasi ishin planifikuar dhe përgatitur disa ditë përpara vdekjes së gjyshes.
Reagimet nisën menjëherë pasi Kardashian ndau fotografitë, të cilat përfshinin edhe promovimin e një marke tekile. Kjo ndodhi në të njëjtën kohë kur pjesëtarët e tjerë të familjes Kardashian-Jenner po publikonin mesazhe prekëse lamtumire për MJ.
"Dikush komentoi: 'A nuk të vdiq sapo gjyshja? A nuk mund të priste ky postim deri në fundjavë?', ndërsa një tjetër shkroi: 'Kim... gjyshja jote sapo ndërroi jetë...'
Nga ana tjetër, pati edhe ndjekës që e mbrojtën, duke theksuar se bëhej fjalë për një postim promocional të planifikuar paraprakisht.
"Çfarë rastësie e pafat për një postim të programuar, sidomos pasi pamë postimin emocional të Kris Jenner në të njëjtën kohë", shkroi një ndjekës.
Debati u zgjerua edhe më tej, duke ngritur pyetjen nëse personazhet publikë duhet të ndalojnë publikimin e përmbajtjeve të programuara në rast të tragjedive familjare.
Pas valës së komenteve, Kim ndryshoi përshkrimin e një prej postimeve dhe sqaroi se ai ishte planifikuar shumë përpara humbjes së gjyshes.
"Ky postim ishte planifikuar disa ditë më parë, përpara se ta humbnim MJ-në, ndaj publikimi i tij u përkoi me ndarjen e saj nga jeta", shkroi ajo.
Ajo shtoi se gjithë javën e kishte kaluar pranë nënës së saj, Kris Jenner, dhe pjesës tjetër të familjes, ndërsa tani dëshiron të përqendrohet te kujtimet për gjyshen dhe festimi i jetës së saj.
Megjithëse një pjesë e ndjekësve e pranuan këtë shpjegim, të tjerë u shprehën se postimi mund të ishte fshirë sapo u bë e qartë se ishte publikuar në një moment kaq të ndjeshëm.
Pas sqarimit, Kim publikoi edhe një dedikim emocional për MJ, të cilën e quajti "shoqen time më të mirë", "partneren time të thashethemeve" dhe "binjaken time të përjetshme".
Ajo kujtoi ndikimin e madh që gjyshja kishte pasur në jetën dhe karrierën e saj, duke treguar se ishte pikërisht MJ ajo që i kishte mësuar rëndësinë e familjes dhe punës.
Kim kujtoi gjithashtu punën e saj të parë në dyqanin e gjyshes në San Diego, përvojë që, sipas saj, e ndihmoi të krijonte disiplinë pune dhe vetëbesim.
Në fund të dedikimit, ajo e përshkroi MJ-në si personin që mbante të bashkuar familjen Kardashian-Jenner dhe shprehu shpresën se ajo tashmë është ribashkuar me bashkëshortin e saj Harry, vajzën Karen dhe babanë e ndjerë të Kim, Robert Kardashian.
Edhe Kris Jenner i dha lamtumirën nënës së saj me një mesazh prekës në rrjetet sociale.
"Sot i thamë lamtumirë mamasë sime të mrekullueshme, MJ. Nuk ekzistojnë fjalë që mund të përshkruajnë se sa shumë do të thoshte ajo për mua apo dhimbjen që ndiej tani. Nëna ime ishte zemra e familjes sonë", shkroi Kris.
Ajo shtoi se MJ e kishte mësuar se familja, dashuria dhe mirënjohja janë vlerat më të rëndësishme në jetë, duke falënderuar nënën për çdo sakrificë, këshillë dhe dashuri të pakushtëzuar.
Mary Jo "MJ" Campbell, e lindur më 26 korrik 1934, ishte biznesmene dhe u bë e njohur për publikun përmes paraqitjeve të saj në reality show-t e familjes Kardashian-Jenner, përfshirë serialin e famshëm "Keeping Up with the Kardashians". Ajo u nda nga jeta në moshën 92-vjeçare. /Telegrafi/