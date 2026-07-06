Khloe Kardashian dhe ish-partneri Tristan Thompson shfaqen së bashku në festimet e 4 Korrikut
Khloe Kardashian dhe ish-partneri i saj, Tristan Thompson, u ribashkuan për të festuar 4 Korrikun së bashku me dy fëmijët e tyre, True dhe Tatum, gjatë pushimeve familjare në Idaho.
Ylli i reality show-t, 42 vjeçe, u fotografua në paradën tradicionale të qytetit Coeur d'Alene, e shoqëruar nga vajza e saj True, tetë vjeçe, dhe djali Tatum, tre vjeç.
Pranë tyre ishte edhe Tristan Thompson, 35 vjeç, i cili u pa duke shijuar atmosferën festive me familjen, shkruan DailyMail.
Për këtë rast, Khloe kishte zgjedhur një veshje patriotike me një bluzë të kuqe me mbishkrimin "USA", xhinse të çelëta, çizme ngjyrë kafe dhe syze dielli.
Ndërkohë, Tristan u pa me një bluzë të zezë dhe kapelë sportive, teksa mbante Tatumin mbi supe që ai të ndiqte më mirë paradën.
Më vonë, Khloe ndau në Instagram disa momente nga festa, ku shfaqej me True, Tatum dhe kushërirat e tyre, përfshirë Dream Kardashian.
Ajo publikoi edhe selfie familjare dhe pamje nga atmosfera festive, duke treguar se e kaluan ditën duke krijuar kujtime të bukura së bashku. /Telegrafi/