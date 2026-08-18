Kërkohet nga Man City dhe Al Hilal, Chelsea i vendos çmim astronomik yllit të ekipit
Chelsea thuhet se ka vendosur një tarifë transferimi prej 117 milionë eurosh për sulmuesin anësor 26-vjeçar, Pedro Neto. Ylli portugez thuhet se është i etur për një transferim këtë verë.
Pavarësisht pyetjeve nga Al Hilal dhe Manchester City në lidhje me nënshkrimin e tij në këtë periudhë të fundit të afatit kalimtar të verës, drejtuesit e klubit britanik nuk kanë marrë një ofertë zyrtare me shkrim dhe kërkon që shuma e kërkuar të arrihet para 1 shtatorit për të lejuar që lojtari i kombëtares portugeze të largohet.
Sipas BBC Sport, Daily Mail dhe Football.London, bordi i Chelseat nuk do të pranojë një tarifë transferimi për Neton nën 117 milionë euro. 26-vjeçari po konsiderohet për shitje si pjesë e një ristrukturimi të skuadrës, por marrëveshja do të miratohet vetëm nëse Al Hilal ose City përputhen me çmimin e kërkuar.
Al-Hilal are showing an interest in Chelsea winger Pedro Neto.
As of Monday morning, Chelsea yet to receive a bid.
Neto valued at close to £100m.🇵🇹 pic.twitter.com/BgAtrP0t71
— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2026
Futbollisti luajti si titullar në miqësoren e së shtunës kundër Real Sociedad, ndryshe nga shokët e tjerë të ekipit që mbetën jashtë skuadrës ndërsa negociuan largimet e tyre të përhershme. Pavarësisht interesit nga Arabia Saudite, mungesa e një oferte me shkrim në zyrat e “Bluve” e mban lojtarin me ekipin e parë vetëm disa ditë para fillimit të sezonit.
Menaxhmenti sportiv i Chelseat po punon për të shitur përgjithmonë disa lojtarë përpara se të mbyllet afati zyrtar i transferimeve më 1 shtator 2026. Shitja e Netos do të gjeneronte një injeksion parash prej mbi 100 milionë funte, një shumë që bordi kërkon të merret e plotë pa këste afatgjata.
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City po e mban lojtarin portugez si një opsion dytësor për sulmin e tyre, duke konkurruar drejtpërdrejt me burimet financiare të ofruara nga Al Hilal. Qëndrimi i klubit londinez është i prerë: pa një ofertë zyrtare që përmbush kërkesat e tyre për pagë, Neto do të mbetet nën kontrollin e menaxhmentit.
Përfaqësuesit e Al Hilal po shqyrtojnë paraqitjen e një oferte prej 117 milionë eurosh në selinë e Chelseat para 20 gushtit. Nëse klubi saudit e formalizon ofertën me shumën e kërkuar, drejtuesit e Chelseat do të japin dritën jeshile që Neto të udhëtojë për t'iu nënshtruar vizitave mjekësore dhe për të nënshkruar kontratën e tij para afatit të 1 shtatorit. /Telegrafi/