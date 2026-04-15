“Kemi tre ndeshje të mbetura, e dimë çfarë duam dhe do ta arrijmë”, Simeone hedh kandidaturën për fitimin e Ligës së Kampionëve
Diego Simeone u shfaq pas ndeshjes me kënaqësinë logjike të kalimit në gjysmëfinale pasi u mposht nga Barcelona 1-2 në ndeshjen e dytë çerekfinale, por u kualifikua tutje falë fitores 0-2 në ndeshjen e parë.
Atletico siguroi gjysmëfinalen e madhe të Ligës së Kampionëve falë një mbrëmje të zjarrtë nga “Metropolitano” dhe trajneri argjentinas, Simeone, tani synon ta fitojë gjithë trofeun.
“Bëmë disa gabime të rëndësishme që i lejuan të përfitonin nga të gjitha pasimet dhe kombinimet e tyre, dhe u bë e vështirë për ne ta kontrollonim. Por në 2-0, loja mund të kishte humbur dhe ne mund të kishim hequr dorë. Ne luajtëm përsëri dhe u rikthyem”, ka thënë fillimisht Simeone.
“Në pjesën e dytë, ishte më e barabartë. E dinim që Barcelona do të lodhej pas përpjekjes së tyre të shtunën, dhe zëvendësimet tona na dhanë energji. Të dy nxorëm Planin tonë B: ata me Araujo dhe Lewandowski, ne me Sorloth, Nico, Baena... Ata ishin afër shënimit, dhe kështu bëmë edhe ne”.
“Ishte një ndeshje e jashtëzakonshme që filluam ta fitonim falë tifozëve që pamë nga autobusi në rrugën për në stadium. Kanë kaluar 14 vjet dhe ende emocionohem. I falënderova lojtarët për besimin, zemrën dhe vullnetin e tyre. Tani është koha për të..."pushuar për atë që vjen më pas"”.
“Fitimi i Ligës së Kampionëve? Me entuziazmin e tre ndeshjeve të mbetura, me respekt dhe përulësi, por duke ditur se çfarë duam. Dhe do ta arrijmë".
“Loja? Çdo ekip ka stilin e vet të lojës, idenë e vet dhe ne kemi evoluar në stile të ndryshme. Jemi shumë të qartë për atë që duam. Sulmojmë më mirë sesa mbrohemi. Dhe duhet të sulmojmë. Ky është stili i ekipit", përfundoi trajneri i Atleticos. /Telegrafi/