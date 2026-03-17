Këmbësori goditet për vdekje në Skenderaj
Një aksident trafiku me pasojë fataliteti ka ndodhur të martën në rrugën “Azem Bejta” në Skenderaj.
Siç bën të ditur policia, në aksident u përfshinë një veturë dhe një këmbësor, dhe si pasojë në vendngjarje humbi jetën një person rreth 74-vjeçar.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Stacion Policor për procedura të mëtejshme.
Njësitet relevante policore, përfshirë hetuesit e aksidenteve të trafikut, kanë dalë në vendngjarje dhe po zhvillojnë hetime për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit./Telegrafi.
