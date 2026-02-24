"Katër vjet që kur Putini filloi sulmin treditor për të marrë Kievin" - Zelensky zbulon bunkerin e tij dhe u drejtohet ukrainasve
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka regjistruar një video mesazh në përvjetorin e katërt të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, duke kujtuar ngjarjet e ditëve të para të luftës, viktimat e agresionit rus dhe forcën e ushtarëve ukrainas dhe të kombit në tërësi.
Ai gjithashtu ka dhënë një pamje nga brenda bunkerit të tij në rrugën Bankova, nga ku u telefonoi udhëheqësve botërorë për të kërkuar armë, transmeton Telegrafi.
"Sot shënon saktësisht katër vjet që kur Putini filloi sulmin e tij treditor për të marrë Kievin. Dhe kjo, në fakt, thotë shumë për rezistencën tonë, për mënyrën se si Ukraina ka luftuar gjatë gjithë kësaj kohe. Pas këtyre fjalëve qëndrojnë miliona njerëz nga ne. Pas këtyre fjalëve qëndron një guxim i madh, punë jashtëzakonisht e palodhur, qëndrueshmëri dhe rruga e gjatë që Ukraina ka ndjekur që nga 24 shkurti", tha lideri ukrainas.
Zelensky tregoi korridoret dhe zyrat e gjata të bunkerit ku ai dhe qindra të tjerë mbanin takime të përditshme ushtarake, bënin telefonata dhe kërkonin zgjidhje.
"Populli ynë nuk ngriti një flamur të bardhë - ata mbrojtën atë blu dhe të verdhë. Dhe pushtuesit, të cilët menduan se do të priteshin këtu me turma që valëvitnin lule, panë radhë në qendrat e rekrutimit në vend të kësaj. Populli ynë zgjodhi rezistencën. Dhe luftëtarët tanë qëndruan të vendosur, dhe civilët mbrojtën qytetet dhe fshatrat, rrugët dhe oborret. Njerëzit e zakonshëm, absolutisht, duke formuar mure të gjalla, ndaluan kolonat e automjeteve ushtarake dhe të gjithë së bashku i treguan Rusisë së humbur rrugën e vetme të drejtë", kujtoi ai për ditët e para të luftës.
Ai kujtoi viktimat e para të agresionit rus në Bucha, Irpin, Borodianka, Mariupol dhe qytete të tjera, varret masive dhe sulmet ndaj ndërtesave të banimit dhe materniteteve.
"Burrat nuk luftojnë kështu. Njerëzit nuk veprojnë kështu. Ukrainasit nuk do ta harrojnë. Le ta shohin këtë pamje nga të gjithë ata që nuk kanë brejtje ndërgjegjeje, nga të gjithë ata që ende i shtrijnë dorën të keqes ruse dhe ende blejnë naftën e Putinit", tha presidenti.
Zelensky shtoi se Ukraina ka bërë një rrugë të gjatë nga mbështetja në jelekë mbrojtës të dhuruar deri në pasjen e sistemeve të përparuara si Patriot, Iris, NASAMS, F-16 dhe armëve të veta me rreze të gjatë veprimi.
Vendi prodhon mbi 3 milionë dronë në vit, rrëzon qindra dronë Shahed brenda natës dhe është i aftë për operacione në shkallë të gjerë si operacioni Kursk dhe operacioni Pavutyna.
Ai gjithashtu i bëri homazh mbrojtësve të rënë ukrainas.
"Të dashur njerëz, forca që na ka mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve jeni ju. Populli ynë. Rezistenca jonë jeni ju. Burrat ukrainas. Gratë ukrainase. Kushdo që nuk dorëzohet. Sytë tanë mund të jenë të lodhur, por shpina jonë është e pathyer. Dhe dua të falënderoj secilin prej tyre që mban pavarësinë mbi supe. Çdo luftëtar - për forcën tuaj. Prindërit tuaj, fëmijët tuaj, gratë dhe burrat tuaj - për qëndrueshmërinë e tyre. Falënderoj të gjithë ata, puna e të cilëve e bën Ukrainën më të fortë. Ata që sjellin dritë dhe ngrohtësi përsëri në shtëpitë tona. Ata që shërojnë. Ata që bëjnë vullnetarizëm. Ata që japin mësim. Ata që studiojnë - në universitete ose në shkolla - dhe që mësojnë gjënë më të rëndësishme: të jenë njerëz, të jenë ukrainas. Jam krenar për ju. Unë besoj në secilin prej jush. Tek të gjithë ju, të cilëve, pa asnjë ekzagjerim, kam nderin t'u them: Njerëz të shkëlqyer të një Ukraine të madhe", tha presidenti ukrainas.
Ai shtoi se Ukraina po përballet me "dimrin më të vështirë në histori", por është "më pak se një javë deri në pranverë".
"Putini nuk i ka arritur qëllimet e tij. Ai nuk i ka thyer ukrainasit. Ai nuk e ka fituar këtë luftë. Ne e kemi ruajtur Ukrainën dhe do të bëjmë gjithçka për të siguruar paqen dhe drejtësinë", përfundoi Zelensky. /Telegrafi/
