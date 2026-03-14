Katër të arrestuar në Kamenicë, sulmuan fizikisht një person
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar katër persona në Kamenicë për kanosje dhe sulm.
Rasti ka ndodhur të premten, në rrugën “Doruntina” në Kamenicë.
“Janë arrestuar katër të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje kishin sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar”, thuhet në raport.
Viktima nuk ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate