Kate Hudson zbulon vendin e preferuar për të bërë dashuri
Ndërsa shumica e njerëzve në karriget e ngrënies shohin thjesht një copë mobilje, aktorja Kate Hudson duket se në to sheh edhe mundësi shtesë.
Në një bisedë me moderatorin Andy Cohen, ajo zbuloi se, kur bëhet fjalë për jetën intime, i pëlqejnë veçanërisht karriget.
Duke qenë këtë javë e ftuar në emisionin "Watch What Happens Live", Hudson gjatë segmentit “pillow talk” mori një pyetje të drejtpërdrejtë: “Cili është, përveç dhomës së gjumit, vendi juaj i preferuar për të bërë dashuri?”.
Aktorja fillimisht bëri shaka me një përgjigje provokuese, por menjëherë sqaroi se e kishte thënë me shtysën e aktorit Justin Theroux, i cili ishte gjithashtu i ftuar në emision.
Më pas dha një përgjigje më të sinqertë.
“Vendi im i preferuar, për të qenë e sinqertë, janë karriget”, tha ajo. “Pra, ju pëlqen ta bëni në karrige”, përfundoi Cohen.
Aktorja ka pasur disa lidhje të njohura.
Nga viti 2000 deri në 2007 ishte e martuar me muzikantin Chris Robinson, me të cilin ka djalin Ryder.
Pas divorcit ishte e fejuar me frontmenin e grupit "Muse", Matt Bellamy, me të cilin ka djalin Bingham, por çifti u nda në vitin 2014.
Ajo është lidhur gjithashtu me disa burra të famshëm, përfshirë Alex Rodriguez, Owen Wilson dhe Dax Shepard.
Që nga viti 2016 është në një lidhje me muzikantin Danny Fujikawa, me të cilin ka vajzën Rani Rose. /Telegrafi/