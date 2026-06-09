Rama i prerë për projektin e Zvërnecit: Nuk do të lejojmë ta vrasin pa lindur
Kryeministri Edi Rama, gjatë një bashkëbisedimi me gazetarë nga vendet e Bashkimit Europian, foli për protestat e të rinjve dhe projektin e planifikuar në Zvërnec, duke e cilësuar atë si një investim të rëndësishëm që po përballet me sulme të qëllimshme.
Rama deklaroi se Shqipëria ndodhet prej tre vitesh në një luftë kibernetike me Iranin dhe se, sipas tij, ka tentativa për të ndikuar edhe në debatin publik rreth këtij projekti.
“Ne jemi në luftë kibernetike me Iranin prej tre vitesh. Ndërkohë që flasim, kemi një nga mbrojtjet më të mira kibernetike. Ka përpjekje për ta ndezur dhe fryrë këtë çështje. Ka interesa për të krijuar narrativa të caktuara dhe ka pasur shumë informacione të rreme, edhe nga opozita, në lidhje me këtë investim”, u shpreh Rama.
Kreu i qeverisë tha se pas projektit qëndron një kompani e madhe nga Lindja e Mesme, të cilën e cilësoi si një nga “superfuqitë” e rajonit.
Rama e cilësoi kundërshtimin ndaj investimit si një përpjekje për ta penguar që në fillesë, duke e bërë të qartë edhe një herë se qeveria nuk do të lejojë bllokimin e projektit.
“Ka një interes nga investues për të sjellë një kapital të madh në vend. Kompania është një nga superfuqitë e Lindjes së Mesme. Mund të shihni se çfarë kanë bërë dhe kë kanë angazhuar në të gjitha fushat. Ne u kemi dhënë piketat për atë që presim. Do të kryhet vlerësimi mjedisor dhe më pas do të kemi projektin”, tha ai.
“Ky është një sulm për të vrarë një projekt para se të lindë, por kjo nuk do të ndodhë. Ne nuk do ta lejojmë”, deklaroi kryeministri.